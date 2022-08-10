В Китае сообщают о распространении нового вируса Лангья

Генипавирус Лангья (LayV) впервые был зарегистрирован в северо-восточных провинциях Шаньдун и Хэнань в конце 2018 года, но официально ученые из Китая, Сингапура и Австралии идентифицировали вирус на прошлой неделе.

От вируса LayV никто не умер, подтвердил профессор Ван Линьфа, из Медицинской школы Дьюка, а также добавил, что пока случаи не были очень серьёзными и «нет причин для паники».

Ученые говорят, что вирус, вероятно, передался от животных к человеку, и органы здравоохранения Тайваня следят за распространением инфицированных. На этой ранней стадии передача вируса человеку в основном была обнаружена от бурозубок. Вирус также был обнаружен у двух процентов тестированных домашних коз и у пяти процентов тестированных собак.

По словам исследователей, до сих пор неясно, может ли вирус передаваться от человека к человеку. Большинство случаев были выявлены у фермеров и заводских рабочих. «У девяти пациентов с 15 близкими контактами с членами семьи не было выявлено передачи LayV от человека к человеку, но размер нашего исследования слишком мал, чтобы определить статус передачи от человека к человеку», — заключили исследователи.

Тайваньский центр по контролю за заболеваниями (CDC) объявил, что они проводят секвенирование генома и меры по наблюдению за вирусом, сообщила Национальная телерадиовещательная компания Тайваня. «Агентство исследует пути передачи и работает с Министерством сельского хозяйства над расследованием возникновения подобных заболеваний», — сказал Чжуан Джен-сян, заместитель генерального директора Тайваньского центра по контролю и профилактике заболеваний.