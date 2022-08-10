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Волна недовольства покупателей магазина привела к увольнению продавца

Кирке Катарийна Сиймсо
, Репортер
Волна недовольства покупателей магазина привела к увольнению продавца
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Проблемы возникают только при посещении магазина Maxima на улице Ваксали.
Проблемы возникают только при посещении магазина Maxima на улице Ваксали. Фото: Эльмо Рииг/Sakala

Продуктовый магазин Maxima на улице Ваксали приобретает все худшую репутацию среди жителей Вильянди. Негодование покупателей возросло настолько, что один из продавцов получил волчий билет.

Третьего августа разочарованный гражданин опубликовал пост в группе Facebook, называющейся Märgatud Viljandis, в котором описал, как работник был крайне неприветливым и грубым на кассе. В этом сообщении приводится цитата продавщицы, которая сказала: «Почему я должна вас здесь обслуживать? Идите все в кассу самообслуживания». Затем работница магазина закрыла кассу и ушла.

Под постом появилось более 170-и комментариев, в которых люди делились похожим негативным опытом и описывали двух работниц.

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