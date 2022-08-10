Продуктовый магазин Maxima на улице Ваксали приобретает все худшую репутацию среди жителей Вильянди. Негодование покупателей возросло настолько, что один из продавцов получил волчий билет.
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Волна недовольства покупателей магазина привела к увольнению продавца
Волна недовольства покупателей магазина привела к увольнению продавца
Третьего августа разочарованный гражданин опубликовал пост в группе Facebook, называющейся Märgatud Viljandis, в котором описал, как работник был крайне неприветливым и грубым на кассе. В этом сообщении приводится цитата продавщицы, которая сказала: «Почему я должна вас здесь обслуживать? Идите все в кассу самообслуживания». Затем работница магазина закрыла кассу и ушла.