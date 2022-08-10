IKEA предупредила полицию о возможных пробках на дорогах в день открытия магазина

«Хотим сообщить вам об открытии 25 августа нашего магазина, что может привести к увеличению интенсивности движения в этом районе. Мы уже проинформировали об этом волости Раэ и Кийли», – написал представитель компании IKEA в Департамент полиции и погранохраны, сообщает Rus.ERR .