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IKEA предупредила полицию о возможных пробках на дорогах в день открытия магазина

rus.postimees.ee
IKEA предупредила полицию о возможных пробках на дорогах в день открытия магазина
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Магазин IKEA в Курна.
Магазин IKEA в Курна. Фото: Ikea

Шведская мебельная компания IKEA сообщила полиции о возможных пробках на дорогах в день открытия своего первого магазина в Эстонии. Магазин площадью 30 000 м2 расположен в Курна, недалеко от Таллинна.

«Хотим сообщить вам об открытии 25 августа нашего магазина, что может привести к увеличению интенсивности движения в этом районе. Мы уже проинформировали об этом волости Раэ и Кийли», – написал представитель компании IKEA в Департамент полиции и погранохраны, сообщает Rus.ERR.

«По нашим оценкам, в первую неделю количество посетителей может достигнуть 20 000 человек в день», – добавил представитель IKEA.

Магазин IKEA будет открыт с понедельника по воскресенье с 10:00 до 20:00.

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