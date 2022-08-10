Шведская мебельная компания IKEA сообщила полиции о возможных пробках на дорогах в день открытия своего первого магазина в Эстонии. Магазин площадью 30 000 м2 расположен в Курна, недалеко от Таллинна.
IKEA предупредила полицию о возможных пробках на дорогах в день открытия магазина
IKEA предупредила полицию о возможных пробках на дорогах в день открытия магазина
«Хотим сообщить вам об открытии 25 августа нашего магазина, что может привести к увеличению интенсивности движения в этом районе. Мы уже проинформировали об этом волости Раэ и Кийли», – написал представитель компании IKEA в Департамент полиции и погранохраны, сообщает Rus.ERR.
«По нашим оценкам, в первую неделю количество посетителей может достигнуть 20 000 человек в день», – добавил представитель IKEA.
Магазин IKEA будет открыт с понедельника по воскресенье с 10:00 до 20:00.