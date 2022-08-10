В рыбацкой деревне Неэме выставлены на продажу рядные дома, построенные роботами

«Жители Pärituule Residentsid — это самое молодое и современное поколение покупателей жилья, чей образ жизни и работы гибок, кто рассчитывает на низкие расходы и хотел бы жить за пределами Таллинна, но при этом не слишком далеко от него», — объяснил член правления OÜ Pärituule Residentsid Стен Тикк. Население деревни с тремя сотнями жителей увеличивается за счет новоселов примерно на четверть.

По мнению Тикка, четырехкомнатные боксы, расположенные в сосновом лесу на берегу моря в получасе езды от Таллинна соответствуют тренду, который стал появляться на мировых ярмарках жилой недвижимости, когда удаленная и гибридная работа стала массовым явлением.

«От застройщика требуется продуманное пространство и функциональность, а не квадратные метры, а также низкие фиксированные затраты и доступная цена покупки, — говорит Тикк. — Важны умные решения и условия для работы на дому, близость к услугам, жилой среде и местной общине».

Член правления и партнер по продажам LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг назвал самое важное в Pärituule Residentsid: в хорошо спланированном жилье площадью 73 м2 есть все, имеющееся в частном доме: баня, терраса, подсобное помещение, экономичные солнечные батареи и современные климатические решения», — подчеркнул он.

Чтобы цена домов оставалась доступной, они производятся на домостроительном заводе Kodea «руками» роботов. Поэтому отпускные цены даже меньше 200 000 евро. Автоматизированное производство обеспечивает первоклассное качество и изготовление в срок.