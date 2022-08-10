Атака на премьера продолжается: посол России в Эстонии обвиняет Каллас в национализме

Хотя из-за вчерашней угрозы со стороны председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева российский посол не был вызван на ковер, добивается последний внимания в российских государственных СМИ.

Посол сообщил российскому государственному информационному агентству ТАСС, что Кая Каллас делает подобные заявления не впервые, поскольку «пытается позиционировать себя как политик общеевропейского масштаба». Посол также заявил, что эстонские политики набирают рейтинг на антироссийских настроениях, а родная партия Каллас благодаря этой риторике увеличила свою популярность в полтора раза.

Липаев напомнил российским СМИ, что Эстония присоединилась к Международному пакту о гражданских и политических правах, который должен гарантировать свободу передвижения для граждан всех стран: «Однако нигде нет формулировки, которая позволяла бы ограничивать это право на основании национального самосознания», — заявил посол российскому новостному изданию.

Глава Ростуризма, Зарина Догузова, в той же статье прокомментировала, что российские туристы потратили миллиарды долларов в странах Европы и теперь могут потерять эти деньги.