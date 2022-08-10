В мае Эстонию охватило отчаяние: переговоры о запланированном строительстве отгрузочного причала порта Пакринеэме для плавучего терминала СПГ, обещавшего возможное решение «газовой засухи», были на грани провала. На авансцену вышел имеющий скандальную репутацию Северный порт Палдиски, усилия которого поддерживал самые разные люди.
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СПГ-терминал: лобби в пользу России?
СПГ-терминал: лобби в пользу России?
Напряженные переговоры Alexela и Elering о строительстве отгрузочного причала на полуострове Пакри к 6 мая, казалось, зашли в тупик. Через несколько дней, 11 мая, было объявлено о достижении договоренности.
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