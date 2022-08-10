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СПГ-терминал: лобби в пользу России?

Мейнхард Пулк Аймар Алтосаар
СПГ-терминал: лобби в пользу России?
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Пеэтер Эрнитс обратился к руководству Paldiski Sadamad AS с просьбой построить терминал СПГ в Северном порту Палдиски. Обращение подготовил Воотеле Пяй.
Пеэтер Эрнитс обратился к руководству Paldiski Sadamad AS с просьбой построить терминал СПГ в Северном порту Палдиски. Обращение подготовил Воотеле Пяй. Фото: Kollaaž: Sander Ilvest, Erakogu

В мае Эстонию охватило отчаяние: переговоры о запланированном строительстве отгрузочного причала порта Пакринеэме для плавучего терминала СПГ, обещавшего возможное решение «газовой засухи», были на грани провала. На авансцену вышел имеющий скандальную репутацию Северный порт Палдиски, усилия которого поддерживал самые разные люди.

Напряженные переговоры Alexela и Elering о строительстве отгрузочного причала на полуострове Пакри к 6 мая, казалось, зашли в тупик. Через несколько дней, 11 мая, было объявлено о достижении договоренности.

Несколькими неделями ранее неожиданно вмешалась партия EKRE и начала лоббировать имеющий темное прошлое Северный порт Палдиски. В программе ETV Esimene stuudio председатель партии Мартин Хельме выступил в защиту идеи захода танкера в Северный порт, а член EKRE Пеэтер Эрнитс сделал то же самое на трибуне Рийгикогу.

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