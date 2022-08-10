Танцы с партийным бубном вокруг газового терминала

Еще один источник на условиях анонимности сообщил, что Чулец купил в Виймси участок, выделенный под строительство часовни в память о жертвах парома «Эстония». Он построил там свой дом.

В результате утечки так называемых панамских документов (документы панамской юридической фирмы об огромном количестве подставных компаний в офф шорных юрисдикциях – прим. ред. ) обнаружилось, что владельцы Северного порта пользуются подставными компаниями, зарегистрированными на Антильских островах. Сейчас Paldiski Sadamad AS тоже склонна к налоговой оптимизации. Много лет компания показывала миллионные убытки. При этом каждый год происходила эмиссия дополнительных акций с повышенным курсом. Увеличенный акционерный капитал дает представление об огромных суммах, с которых не нужно платить подоходный налог. Притом что убыток за последние годы составил более 10 миллионов евро, капитал собственников не уменьшился.

Хронология

• В конце марта правительство объявило, что для избавления от российской газовой зависимости Палдиски к осени должен быть готов принимать сжиженный природный газ.

• В середине апреля Alexela объявила, что построит терминал совместно с Eesti Gaas и Infortar, владельцем которого является Tallink. Elering должен был обеспечить подачу газа по трубопроводу через компрессорную станцию Палдиски в Латвию и Финляндию.

• 6 мая было объявлено, что переговоры Alexela и Elering о строительстве отгрузочного причала провалились.

• Однако соглашение было достигнуто 11 мая: Alexela строит причал и приобретает плавучий терминал. Alexela ожидала, что к осени государство гарантирует доступ к газотранспортной сети и региональному рынку газа.

• В конце июля государство предоставило строителям СПГ-терминала субсидию в размере 38 миллионов евро на свое временное завершение строительства терминала.