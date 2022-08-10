Танцы с партийным бубном вокруг газового терминала

Так чей же Северный порт на само деле
Сейчас акции Северного порта принадлежат поровну старинному партнеру Чулеца, гражданину Мальты Сергею Пастерсу, и гражданке РФ Елене Скворцовой. Чулец формально только член совета компании. В прошлом году он зарегистрировал на имя Скворцовой свою виллу в Виймси площадью 1800 квадратных метров и еще 50 процентов акций своей крупной компании Baltic Sea Bunker. Второй пакет акций – 50 процентов – принадлежит самому Пастерсу. Весной газета Päevaleht публиковала информацию, что у Чулеца и Пастерса есть сеть компаний в Эстонии и Латвии, связанных с белорусским нефтяным бизнесом, находящимся под санкциями.
Не беспокоит ли уважаемого депутата Пеэтера Эрнитса репутация Северного порта? «Я не изучал профили Чулеца и других, – ответил Эрнитс. – Я хочу, чтобы Эстония как можно скорее нашла подходящее место, куда мог бы причалить терминал СПГ», – сказал Эрнитс.
То, что Мюрисеп позволил передать порт под управление Минобороны, дало Эрнитсу уверенность, что Северный порт не имеет дурных намерений. «Добровольная передача порта Министерству обороны не предполагает усиленные проверки. Значит, руководству Северного порта нечего скрывать», – полагает Эрнитс.
Почему засуетились вокруг порта члены EKRE
Повестка дня Эрнитса и EKRE, по их словам, исходит из практических соображений. В Северном порту есть причал для швартовки танкера. Сейчас, по словам Эрнитса, Аlexela охотно воспользовалась наспех созданным временным окном. «По первоначальному плану, который компания Alexela представила лет семь-восемь назад, стационарный длинный пирс предполагалось отделить от моря насыпным волнорезом из булыжников в сторону моря. Сейчас об этом забыли и запустили более простой вариант», – сказал Эрнитс.