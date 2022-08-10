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Танцы с партийным бубном вокруг газового терминала

Мейнхард Пулк Аймар Алтосаар
Танцы с партийным бубном вокруг газового терминала
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Пеэтер Эрнитс обратился к руководству Paldiski Sadamad AS с просьбой построить терминал СПГ в Северном порту Палдиски. Обращение подготовил Воотеле Пяй.
Пеэтер Эрнитс обратился к руководству Paldiski Sadamad AS с просьбой построить терминал СПГ в Северном порту Палдиски. Обращение подготовил Воотеле Пяй. Фото: Kollaaž: Sander Ilvest, Erakogu
  • Эрнитс инициировал обращение к Paldiski Sadamad AS о постройке терминала в Северном порту
  • Воотеле Пяй помог подготовить обращение в государственные структуры
  • СПГ-терминал появится в Пакринеэме в сотрудничестве с Alexela, Infortar и Elering

В мае Эстонию охватило отчаяние: на грани провала оказались переговоры о строительстве причала для плавучего терминала СПГ, который должен спасти страну от «газовой засухи». Терминал построен с восточной стороны полуострова Пакри и должен быть соединен с газопроводом Balticconnector.

Казалось, что к 6 мая напряженные переговоры частной компании Alexela и госпредприятия Elering о строительстве на полуострове причала зашли в тупик. И тут на авансцену вышел имеющий сомнительную репутацию Северный порт Палдиски (официальное название Paldiski Sadamad AS). Его усилия поддержала очень разноплановая публика. Так, неожиданно вмешалась партия EKRE, которая стала лоббировать интересы Северного порта. Председатель партии Мартин Хельме в передаче «Первая студия» на канале ETV выступил в поддержку захода плавучего терминала СПГ именно в Северный порт. Другой член EKRE – Пеэтер Эрнитс – сказал о том же с трибуны в Рийгикогу.

13 мая председатель совета Paldiski Sadamad AS Алексей Мюрисеп направил в государственные структуры письмо, в котором аргументировал целесообразность приема танкера-газовоза в Северном порту, где подходящие условия и причал уже имеются.

Чем знаменит Северный порт

После ухода российских войск в 1994 году Палдиски был передан Эстонии и перешел под контроль Министерства обороны. Оно несколько лет оставляло порт за собой, но затем передало самоуправлению города. Город основал предприятие Paldiski Sadamad AS. Южный порт перешел в состав Таллиннского порта.

Один из руководителей города того времени (пожелавший остаться анонимным) сообщил Postimees, что город Палдиски был вынужден приватизировать Северный порт из-за больших долгов. Это было сделано на открытом аукционе, продажа принесла городу восемь миллионов крон.

Основным владельцем стал производитель водки Игорь Савенков. У него не хватило сил на портовый бизнес. Примерно в 2003 году он продал контрольный пакет акций порта Алексею Чулецу и Александру Конечному. Знающие Алексея Чулеца утверждают, что партнеры по бизнесу рано или поздно уходят от него. Одним из самых постоянных людей в окружении Чулеца называют члена партии «Отечество» Яануса Илуметса, которого новый владелец сделал начальником охраны порта.

Еще один источник на условиях анонимности сообщил, что Чулец купил в Виймси участок, выделенный под строительство часовни в память о жертвах парома «Эстония». Он построил там свой дом.

В результате утечки так называемых панамских документов (документы панамской юридической фирмы об огромном количестве подставных компаний в офф шорных юрисдикцияхприм. ред.) обнаружилось, что владельцы Северного порта пользуются подставными компаниями, зарегистрированными на Антильских островах. Сейчас Paldiski Sadamad AS тоже склонна к налоговой оптимизации. Много лет компания показывала миллионные убытки. При этом каждый год происходила эмиссия дополнительных акций с повышенным курсом. Увеличенный акционерный капитал дает представление об огромных суммах, с которых не нужно платить подоходный налог. Притом что убыток за последние годы составил более 10 миллионов евро, капитал собственников не уменьшился.

Хронология

• В конце марта правительство объявило, что для избавления от российской газовой зависимости Палдиски к осени должен быть готов принимать сжиженный природный газ.

• В середине апреля Alexela объявила, что построит терминал совместно с Eesti Gaas и Infortar, владельцем которого является Tallink. Elering должен был обеспечить подачу газа по трубопроводу через компрессорную станцию Палдиски в Латвию и Финляндию.

• 6 мая было объявлено, что переговоры Alexela и Elering о строительстве отгрузочного причала провалились.

• Однако соглашение было достигнуто 11 мая: Alexela строит причал и приобретает плавучий терминал. Alexela ожидала, что к осени государство гарантирует доступ к газотранспортной сети и региональному рынку газа.

• В конце июля государство предоставило строителям СПГ-терминала субсидию в размере 38 миллионов евро на свое временное завершение строительства терминала.

Оптимизация налогов и забытые штрафы

В 2008–2009-х годах во время экономического кризиса Чулец начал возить автомобили в Россию. Вокруг порта были построены огромные площадки, за которые Чулец либо не не расплатился со строителями вовсе, либо заплатил меньше обещанного. По словам одного из городских чиновников того времени, документация для расширения порта не соответствовала требованиям. Городская управа постоянно налагала на порт штрафы, которые тот исправно не оплачивал.

Когда на местных выборах 2009 года к власти пришел избирательный список Северного порта, у предприятия закончились проблемы со штрафами и с разрешениями на строительство. Многие члены горсовета либо непосредственно работали в компаниях Чулеца, либо были от него зависимы.

Конкуренты утверждали, что Чулец вложил в предвыборную борьбу своего списка около 15 миллионов крон – безумную сумму для такого небольшого муниципалитета. Бизнесмен стремился получить власть любой ценой. Доверенные лица Чулеца находились у власти два избирательных периода. Сейчас сотрудники Северного порта больше не входят в состав волостного совета. Postimees пытался получить комментарии от Чулеца, но безуспешно.

Советник министра порту особо не помог

Вернемся к сегодняшнему дню. Когда председатель совета Paldiski Sadamad AS Алексей Мюрисеп пытался перетащить терминал для хранения СПГ в Северный порт, ему помог некий Воотеле Пяй, работавший в крупной компании по общественным связям Corpore. Сейчас Пяй стал советником министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса. Если весной удивляло заигрывание EKRE с предприятием, явно связанным с Россией, то теперь выяснилось, что со скандально известным портом сотрудничал советник нового министра. «Контакт произошел через человека из совершенно другого сектора. Они (Северный порт – прим. ред.) хотели совета, каким политикам отправить это обращение. Чтобы сделать его по-настоящему публичным, оно было направлено и в СМИ», – пояснил Пяй.

По его словам, сотрудничество было разовым и кроме упомянутого заявления включало ответ на еще один запрос СМИ о китайских автомобилях, движущихся в порт Палдиски. Пяй был в курсе репутации компании, но не видит здесь проблемы. «Нас не просили об услугах по лоббированию. Основное внимание Corpore по-прежнему уделяется связям со СМИ. Северный порт Палдиски хотел публичного обращения, редактирования текста и отправки его в СМИ. Это мы и сделали», – объяснил Пяй. Он уточнил, что не стоит искать связь с EKRE: «Любой, кто знаком с моими высказываниями, понимает, что я вряд ли стал бы встречаться с Хельме с целью лоббирования. Еще менее вероятно, что эта встреча могла бы принести пользу моему клиенту».

Эрнитс хотел отодвинуть терминал от дома

Давний житель Клоогаранда и член Рийгикогу Пеэтер Эрнитс знает полуостров Пакри как свои пять пальцев. Он и был тем, кто посеял в сознании Мюрисепа идею доставить танкер СПГ в Северный порт, а потом заручился поддержкой остальных членов партии. Эрнитс подтверждает, что лично раньше не встречался с Мюрисепом. Мюрисеп как председатель совета порта уже общался с государственными органами на тему терминала, и это было задолго до начала российско-украинской войны. Со слов Эрнитса, Мюрисеп был разочарован реакцией Министерства экономики. По настоянию же Эрнитса Северный порт снова взялся за это дело. Мюрисеп сообщил журналисту Postimeеs, что официального ответа он и на этот раз не получил.

Так чей же Северный порт на само деле

Сейчас акции Северного порта принадлежат поровну старинному партнеру Чулеца, гражданину Мальты Сергею Пастерсу, и гражданке РФ Елене Скворцовой. Чулец формально только член совета компании. В прошлом году он зарегистрировал на имя Скворцовой свою виллу в Виймси площадью 1800 квадратных метров и еще 50 процентов акций своей крупной компании Baltic Sea Bunker. Второй пакет акций – 50 процентов – принадлежит самому Пастерсу. Весной газета Päevaleht публиковала информацию, что у Чулеца и Пастерса есть сеть компаний в Эстонии и Латвии, связанных с белорусским нефтяным бизнесом, находящимся под санкциями.

Не беспокоит ли уважаемого депутата Пеэтера Эрнитса репутация Северного порта? «Я не изучал профили Чулеца и других, – ответил Эрнитс. – Я хочу, чтобы Эстония как можно скорее нашла подходящее место, куда мог бы причалить терминал СПГ», – сказал Эрнитс.

То, что Мюрисеп позволил передать порт под управление Минобороны, дало Эрнитсу уверенность, что Северный порт не имеет дурных намерений. «Добровольная передача порта Министерству обороны не предполагает усиленные проверки. Значит, руководству Северного порта нечего скрывать», – полагает Эрнитс.

Почему засуетились вокруг порта члены EKRE

Повестка дня Эрнитса и EKRE, по их словам, исходит из практических соображений. В Северном порту есть причал для швартовки танкера. Сейчас, по словам Эрнитса, Аlexela охотно воспользовалась наспех созданным временным окном. «По первоначальному плану, который компания Alexela представила лет семь-восемь назад, стационарный длинный пирс предполагалось отделить от моря насыпным волнорезом из булыжников в сторону моря. Сейчас об этом забыли и запустили более простой вариант», – сказал Эрнитс.

Руководитель Elering Таави Вескимяги утверждает, что все не так. До того как для терминала был выбран участок Пакринеэме на восточной стороне, рассматривались возможности в Северном и Южном портах Мууга и Палдиски. Пакринеэме был самым оперативным вариантом. Танкеру нужна труба и соединение с газопроводом. В Северном порту этого нет, а строить новое соединение – путь сложный и малоизученный.

Местные власти не сотрудничают с портом

Самоуправление волости Ляэне-Харью тоже не согласно со строительством плавучего терминала в Северном порту, который расположен прямо в центре города Палдиски. Например, ближайшая школа находится менее чем в 500 метрах. Анализ воздействия на окружающую среду оказывает, что для терминала больше подходит восточный берег полуострова.

По словам главы ЛяэнеХарью Яануса Саата (ПР), самоуправление практически не сотрудничает с Северным портом, зато отлично сотрудничает с Южным. «Мы пытались договориться с ними, чтобы порт дал горожанам хотя бы небольшой выход к морю. Но либо обратной связи нет вообще, либо такая, что лучше о ней и не упоминать. Мы все равно должны как-то открыть людям пляжную зону, для чего требуется сотрудничество Северного порта», – рассказывает Саат.

По его словам, порт не интересуется общественной средой. «Говорят, что они крупные работодатели, и ограничения их работы приведут к потерям для муниципалитета, а люди останутся без работы. Но мы знаем, что условия труда там не назовешь нормальными по сегодняшним меркам. Работники Северного порта сегодня в худшем положении, чем остальные», – пояснил волостной старейшина.

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