Дату начала ЧМ-2022 могут перенести на день раньше

На такой шаг могут пойти из-за настойчивой просьбы хозяев мундиаля, сборной Катара, сыграть в матче-открытия турнира, что является традицией для последних чемпионатов мира. Согласно нынешней версии расписания, ЧМ-2022 должен стартовать 21 ноября матчем Сенегал – Нидерланды.