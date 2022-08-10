Эксперт: готов ли наш рынок недвижимости к европейской зеленой волне

Цель таксономии ЕС заключается не только в том, чтобы направить бизнес на путь устойчивого развития, но и в создании равных условий и четкого, простого понимания того, что такое зеленая инвестиция. Например, первый пакет критериев оценки таксономии ЕС, который вступил в силу в этом году, уже дал результаты: некоторые инвестиционные фонды потеряли свой знак устойчивости. Чтобы вернуть себе право называть себя устойчивым фондом, фонд должен либо обеспечить устойчивость финансируемых им компаний, либо отказаться от них и изменить направление инвестиций. Какой бы путь ни был выбран, направление однозначно одно.

В этом вопросе важно понимать, что в секторе недвижимости усилия и расходы на устойчивое развитие следует рассматривать не как затраты, а как инвестиции.

Для управляющих недвижимостью такие инвестиции означают снижение затрат на эксплуатацию, для арендодателей – более высокую цену аренды, для продавцов недвижимости – более высокую стоимость и цену продажи, а также и значительно больший интерес инвесторов и финансовых учреждений. В общей картине устойчивая недвижимость в основном означает снижение риска и более высокую долгосрочную стоимость активов.

Что должны делать предприятия сектора недвижимости, чтобы стать более устойчивыми? Первым шагом нужно понять и оценить текущую ситуацию и свою деятельность: где, сколько и какие отходы или загрязнение производит ваш бизнес, в каком объеме и какие энергетические ресурсы он использует.

Исходя из этой информации, вы сможете решить, какие изменения наиболее необходимы, то есть имеют наибольший эффект, а затем установить цели устойчивого развития, которых вы хотите достичь в ближайшие три, пять или даже десять лет.