Еще несколько лет назад термины «строительство» и «охрана окружающей среды» не считались связанными между собой, но ситуация меняется. Для разрешений на строительство, выданным после 2020 года, уже действует требование энергетического класса, а правовые акты Таксономии Европейского Союза, или устойчивых инвестиций, первый пакет которых вступил в силу в этом году, внесли многочисленные изменения в нашу экономику.
Эксперт: готов ли наш рынок недвижимости к европейской зеленой волне
Таксономия устанавливает четкие критерии оценки для определения того, какая отрасль экономики вносит важный вклад в достижение целей зеленого соглашения. Чего ожидать и к чему готовиться сектору недвижимости уже сегодня, рассказывает начальник отдела недвижимости сферы корпоративного банкинга SEB Ану Арновер.
То, что сектор недвижимости попал в поле зрения ЕС, понятно: это один из самых энергоемких секторов с высоким углеродным следом, поэтому его влияние на цели устойчивого развития имеет важнейшее значение.
В Европе здания производят 36% выбросов парниковых газов и используют 40% всей энергии. Львиная доля (более 80%) энергии расходуется на отопление и охлаждение помещений, а также на нагрев воды.
В ЕС насчитывается более 30 миллионов зданий с чрезмерным потреблением энергии, в которых потребление энергии в 2,5 и более раз превышает потребление энергии в среднем здании.
Как показали последние годы, в учреждениях ЕС этот экологический ущерб не остался незамеченным, и были поставлены амбициозные цели по снижению воздействия. Однако для их достижения требуется вклад не только строительного сектора, но и владельцев существующей недвижимости. Другими словами, меньше энергии должны потреблять и ваш офис в здании начала 2000-х, и частный дом, построенный с десяток лет назад. Но что это влечет за собой?
Требования к новым зданиям станут еще более жесткими, а после реновации существующих зданий их энергоэффективность должна значительно возрасти.
Цель таксономии ЕС заключается не только в том, чтобы направить бизнес на путь устойчивого развития, но и в создании равных условий и четкого, простого понимания того, что такое зеленая инвестиция. Например, первый пакет критериев оценки таксономии ЕС, который вступил в силу в этом году, уже дал результаты: некоторые инвестиционные фонды потеряли свой знак устойчивости. Чтобы вернуть себе право называть себя устойчивым фондом, фонд должен либо обеспечить устойчивость финансируемых им компаний, либо отказаться от них и изменить направление инвестиций. Какой бы путь ни был выбран, направление однозначно одно.
В этом вопросе важно понимать, что в секторе недвижимости усилия и расходы на устойчивое развитие следует рассматривать не как затраты, а как инвестиции.
Для управляющих недвижимостью такие инвестиции означают снижение затрат на эксплуатацию, для арендодателей – более высокую цену аренды, для продавцов недвижимости – более высокую стоимость и цену продажи, а также и значительно больший интерес инвесторов и финансовых учреждений. В общей картине устойчивая недвижимость в основном означает снижение риска и более высокую долгосрочную стоимость активов.
Что должны делать предприятия сектора недвижимости, чтобы стать более устойчивыми? Первым шагом нужно понять и оценить текущую ситуацию и свою деятельность: где, сколько и какие отходы или загрязнение производит ваш бизнес, в каком объеме и какие энергетические ресурсы он использует.
Исходя из этой информации, вы сможете решить, какие изменения наиболее необходимы, то есть имеют наибольший эффект, а затем установить цели устойчивого развития, которых вы хотите достичь в ближайшие три, пять или даже десять лет.
Второй шаг — изменить свое мышление: не сосредотачивайтесь только на стоимости новых решений, но и учитывайте их преимущества, затратоэффективность и рентабельность. В-третьих, необходимо привлечь как можно больше коллег, партнеров и клиентов, потому что каждое незначительное изменение имеет важное значение для достижения результатов.