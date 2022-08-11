Выступлений российского шоумена Максима Галкина в Эстонии ждали два года. С 2020 они всё никак не могли состояться из-за пандемии. Тогда мы еще и предположить не могли, что в 2022 году начнется война России с Украиной, которая разделит российских знаменитостей на два лагеря. И те, и другие ведут себя очень осторожно.
Концерты Максима Галкина в Эстонии: смело, но с долей осторожности
В феврале этого года Максим Галкин моментально и открыто посредством интернет-каналов сообщил о том, что осуждает военные действия на территории суверенной Украины, начатые по приказу Владимира Путина. Практически в тот же день известный комик вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой уехали в Израиль, где они провели несколько месяцев. Совсем недавно звездное семейство спустя год вернулось в любимую Юрмалу, где уже с аншлагом прошел концерт Максима Галкина с участием латвийский знаменитостей, в том числе и подруги Лаймы Вайкуле.
В нашем материале постараемся не пересказать весь концерт, потому что впереди еще выступления артиста в Финляндии, где нас тоже активно читают.
Интервью не дает
8 августа муж Аллы Пугачевой наземным транспортом прибыл в нашу страну из Юрмалы, чтобы выступить в трех городах: Йыхви, Тарту и Таллинне. И если в Йыхви и Таллинне он уже бывал, то Тарту артист посетил впервые. Выступление длится в этот раз 120 минут (2 часа). Галкин уважает свою публику, поэтому концерты начинает вовремя. Зал театра «Ванемуйне» не был переполнен настолько сильно, как таллиннская концертная площадка Alexela, но при этом в зале было совсем немного свободных мест. С культурной столицы Европы 2024 и начался концертный тур российского комика по Эстонии. Несмотря на громкие и однозначные заявления о своей позиции по Украине во время концертов, интервью журналистам Галкин категорически не дает. Кроме того, профессиональная фото-и видеосъемка во время выступлений артиста запрещена. Именно по этой причине ни в одном СМИ нет полноценной галереи с выступлений юмориста, но есть снимки и видео, сделанные на телефон. Такое поведение Максима Галкина совершенно оправданно, ведь начиная с 24 февраля в российских СМИ ежедневно выходят лживые и очерняющие комика и его семью материалы. Артист осторожно отнесся к съемочной группе Postimees, когда мы пытались отснять процесс фотографирования с поклонниками у служебного входа в концертный зал Alexela.
Галкин несколько раз громко при всех спросил, из какого мы издания. После того, как артист убедился, что мы являемся эстонским СМИ, видеосъемка была одобрена, но интервью – нет.
Вернемся от закулисья в концертный зал. Максим Галкин одет с иголочки: во время выступления на нем стильный темно-синий костюм, белая футболка, серебряная цепочка и дорогая обувь. Мы не можем заглянуть к нему в душу, но зрители заметили, что он сильно похудел, вероятно, из-за стресса. Кроме того, таллиннские фанаты Галкина сказали, что по нему видно, что он чем-то расстроен. «Его глаза больше не горят, как раньше», - сказали опрошенные. И чего тут удивлять? Комик с семьей уже больше полугода находится за пределами родины и возвращение туда вряд ли будет добрым, потому что шоумен активно заявил о своей антивоенной позиции, также он это делает в начале каждого концерта. По словам Максима Галкина, ему бояться нечего. Он приехал в Эстонию с осуждением войны и называет вещи своими именами. Из наград в России у него только так называемый орден дружбы народов, поэтому переживать не за что, награды не отберут. «Если бы было что отбирать, уже отобрали», - говорит артист со сцены.
Уважение к эстонскому языку и культуре
Свое выступление Максим Галкин начал со слов на эстонском языке. Он объяснил, что стал его учить, потому что Россия пристально следит за всеми шоу. «Потому я сегодня буду говорить и шутить только на эстонском», - сказал артист на госязыке. «Теперь я вижу, что многие эстонцы испугались, что я буду шутить только по-эстонски. Но не волнуйтесь. Рядом сидят русские и не понимают, что происходит. За что они заплатили?».
В Тарту было действительно много эстонцев на концерте, около 30 процентов. В Таллинне мы тоже встретили эстонцев, но их было значительно меньше. Один из опрошенных перед концертным залом Alexela ответил откровенно: «Я пришел на это выступление исключительно потому, что Максим Галкин активно выступает против войны России с Украиной». По этой же причине на шоу приехал гражданин Республики Беларусь и жительница США. Но еще она хотела лично пообщаться с артистом и рассказать о своей любви и уважении. Далеко не всем зрителям пришелся по душе политический юмор в таком количестве, молодая публика и вовсе ожидала, что со сцены этим вечером будут звучать более молодежные шутки. Но практически все единогласно высказались о том, что Галкин – отличный пародист. Он просто потрясающе изображает других знаменитостей, в том числе и проживающую сейчас в Латвии украинскую певицу Светлану Лободу.
Выступает против войны и Путина
Путина напрямую агрессором или убийцей Галкин не называет, но рассказывает всем о том, что творит этот человек и его власть. По словам Галкина, Путин - как комета, находящаяся между Марсом и Юпитером, он просто недосягаемый и далекий от этого мира, но при этом с красной кнопкой. Но в свое время даже он смеялся над шутками Максима Галкина, это было около 20 лет назад. «Если мой юмор окончательно запретят, пойду в оперу», - сказал комик. Жительница Тарту Ольга отметила потрясающие вокальные данные артиста. «Это у него получается лучше всего», - говорит она.
Не оставил Максим Галкин без внимания и акции протеста, время от времени проходящие в России, и подчеркивает всю абсурдность ситуации. «Сначала люди ходили с плакатами "Нет войне!", их стали забирать. Стали ходить с плакатами "Миру – мир"– забрали, встали с книгой Толстого "Война и мир" около вечного огня – забрали, другой мужик с банковской карточкой "Мир" стоял – забрали. Стали выходить с другими плакатами: "Иисус Христос был за мир" – тоже забрали. Тогда стали выходить с белым листом, ну ничего на нем нет, только чистый лист. Полиция всё прочла, что надо, и тоже забрали. Стали стоять, будто бы держа лист, на котором будто бы что-то написано – забрали. Мужик стоит на трассе с надписью "Владимир" – забрали. Выяснилось, что он искал попутку до города Владимир». Также он прокомментировал артистов, поддерживающих Путина. По мнению Галкина, они таким образом просто хотят остаться на плаву. Еще комик отметил, что многие известные люди молча покинули Россию, но лишь некоторые открыто заявили о своей позиции.
Учит эстонский
Приятно, что именно Максим Галкин сказал вслух о том, о чем не все могут сказать. В том числе и о том, что русские, владеющие эстонским, настоящие герои. Максим Галкин, будучи лингвистом, заметил, что эстонский язык сложный и находится (по сложности) между китайским и русским.
«Человек, который знает и русский, и эстонский – человек, которого надо наградить, освободить от работы, чтобы он просто получал деньги!» – шутит Галкин.
По словам побывавших на концерте зрителей, программа выступления артиста очень хорошо спланирована. В ней имеется всё: и шутки, и песни, и пародии. Для каждого зрителя найдется что-то интересное и наиболее подходящее. На обоих концертах хватало зрителей с цветами, которые очень хотели вручить их кумиру. Цветов было, конечно, меньше, чем у Примадонны, но грешно жаловаться. Куда, кстати, все подаренные цветы деваются после выступления, остается загадкой. Ведь у служебного выхода Галкин был без цветов. Хочется верить, что помощники доставляют их в отель. Многих интересует не только цветочный вопрос, но и факт того, приехал ли юморист в Эстонию в обществе супруги, или нет. Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным в нашей стране замечена не была. В соцсетях об этом тоже нет информации.
Браво, маэстро!
Местные жители, судя по аншлагам во всех эстонских городах, активно поддерживают Максима Галкина и вместе с ним осуждают военные действия на территории Украины, да и просто выступают за мир во всем мире, к чему со сцены призывает и сам Галкин. А веселые песни как новые, так и старые, позволяют во время шоу-программы немного расслабиться и забыть о том страшном мире, в котором мы сейчас с вами оказались. Каждый концерт артиста завершается громкими аплодисментами, а публика стоя благодарит юмориста за потрясающий вечер. Отдельные слова благодарности каждому городу Галкин адресует по вечерам у себя на странице в соцсети Instagram.