Концерты Максима Галкина в Эстонии: смело, но с долей осторожности

Вернемся от закулисья в концертный зал. Максим Галкин одет с иголочки: во время выступления на нем стильный темно-синий костюм, белая футболка, серебряная цепочка и дорогая обувь. Мы не можем заглянуть к нему в душу, но зрители заметили, что он сильно похудел, вероятно, из-за стресса. Кроме того, таллиннские фанаты Галкина сказали, что по нему видно, что он чем-то расстроен. «Его глаза больше не горят, как раньше», - сказали опрошенные. И чего тут удивлять? Комик с семьей уже больше полугода находится за пределами родины и возвращение туда вряд ли будет добрым, потому что шоумен активно заявил о своей антивоенной позиции, также он это делает в начале каждого концерта. По словам Максима Галкина, ему бояться нечего. Он приехал в Эстонию с осуждением войны и называет вещи своими именами. Из наград в России у него только так называемый орден дружбы народов, поэтому переживать не за что, награды не отберут. «Если бы было что отбирать, уже отобрали», - говорит артист со сцены.