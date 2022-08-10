Парламентская комиссия рассмотрит претензии к Кае Каллас и к Марту Хельме

Под петицией «Исключить Марта Хельме из Рийгикогу» было собрано почти 22 тысячи подписей. Поводом для петиции послужило выступление Хельме на тему военных беженцах из Украины, на заседание приглашена представитель инициаторов обращения Гете Кауге.

Следует отметить, что нет никаких рычагов для изгнания Хельме из парламента, поскольку полномочия члена Рийгикогу истекают досрочно, если: он переходит на другую государственную должность; осужден за уголовное преступление; подает в отставку; Государственный суд решит, что он пожизненно не может исполнять свои обязанности.

На заседании также будет рассмотрен коллективный призыв «Кая Каллас, уйди в отставку». Под петицией, запущенной весной, стоит 1031 подпись. В июле, когда подписи под петицией уже были собраны, Каллас формально на время удалилась с поста премьера, чтобы создать новую коалицию с «Отечеством» и Социал-демократической партией.