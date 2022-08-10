В четверг Рийгикогу обсудит выдачу волчих билетов Марту Хельме и Кайе Каллас

Одним из них является «Исключить Марта Хельме из Рийгикогу», на который Гете Кауге приглашена как представитель инициаторов обращения. Поводом для петиции послужило выступление Хельме о военных беженцах из Украины, и было собрано почти 22 тысячи подписей.

Следует отметить, что нет никаких рычагов для исключения Хельме из парламента, поскольку полномочия члена Рийгикогу истекают досрочно, если он переходит на другую государственную должность, осужден судом за уголовное преступление, подает в отставку, если Государственный суд решит, что он навсегда не может исполнять свои обязанности, или член Рийгикогу покидает свой пост.

На заседании также будет рассмотрен коллективный призыв «Кая Каллас, уйди в отставку». Под петицией, запущенной весной, стоит 1031 подпись. Кстати в июле, когда подписи под петицией уже были собраны, Каллас формально на время ушла с поста премьер-министра, чтобы создать новую коалицию с «Отечеством» и Социал-демократической партией.