С понедельника расписание поездов изменится

Во время выполнения ремонтных работ железнодорожного перегона по направлению Аэгвийду-Тапа будет закрыт участок I главной дороги, поэтому график движения поездов будет изменен. В этот период все поезда будут ездить по II главной дороге.

С понедельника скорость движения поездов будет снижена из-за соображений безопасности на промежутке железной дороги, где будут осуществляться ремонтные работы, поэтому время поездки увеличится на несколько минут. В связи с этим изменится время отправления поездов как в восточном, так и в юго-восточном направлении.

Все поезда, двигающиеся в сторону Таллинна, и, которые останавливаются на промежутке Тапа-Аэгвийду на остановках Нелиярве, Янеда и Лехтсе, могут использовать для обслуживания пассажиров платформы только на противоположной стороне (в направлении Нарва/Тарту).

Все поезда, которые едут со стороны Нарва, Тарту и Раквере, останавливаются в Аэгвийду только на II дороге, то есть у платформы со стороны автостоянки. Поезда, отправляющиеся из Аэгвийду, также чаще всего отправляются со стороны парковки.