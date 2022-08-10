Власти Дании в ближайшее время отправят в Великобританию более 100 военных инструкторов, которые будут обучать украинских военных, сообщил в среду датский министр обороны Мортен Бедсков, пишет Интерфакс.
Дания направит в Великобританию инструкторов для обучения украинских военных
Дания направит в Великобританию инструкторов для обучения украинских военных
«В короткие сроки Дания отправит 130 военных инструкторов в британский тренировочный центр», – цитирует министра The Guardian.
По словам главы Минобороны Бедскова, датские военные планируют заняться обучением украинских солдат и на территории Дании.
В четверг в Копенгагене запланирована конференция, на которой министры обороны Великобритании, Украины и Дании обсудят дальнейшую военную поддержку Украины, включая поставки оружия и обезвреживание мин.
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