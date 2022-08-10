Вечером 9 августа вертолет МИ-8 самовольно вошел в воздушное пространство Эстонии из воздушного пространства Российской Федерации в районе Койдула на юго-востоке Эстонии.
Российский вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии
Вертолет находился в воздушном пространстве Эстонии около одной минуты. У него не было плана полета, а транспондер был выключен. У вертолета также отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонской службой воздушного движения.
Сегодня МИД вызвал посла России в Эстонии и вручил ноту.
«С точки зрения Эстонии, это очень серьезный и прискорбный случай, который никоим образом не приемлем», – заявили в Министерстве иностранных дел.
«На встрече МИД вновь решительно осудил продолжающуюся агрессию России в Украине. Мы также подчеркнули, что Россия должна уважать принципы национального суверенитета и территориальной целостности, а также международного права.»
Это было третье нарушение воздушного пространства Эстонии в этом году. В прошлом году самолеты Российской Федерации пять раз нарушали воздушное пространство Эстонии.