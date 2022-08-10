CNN: Кремль предлагает «военную лотерею» российским заключенным

В ходе расследования выяснилось, что в десятках тюрем по всей России с предложением о вступлении в российские войска обратились к сотням заключенных – от убийц до наркоманов.

«Они вербуют убийц, но не насильников, педофилов, экстремистов или террористов. Амнистию предлагают после полугода службы и говорят о 100 000, а то и 200 000 рублей в месяц», – сказал источник CNN и добавил, что в первой половине июля в тюрьму приезжали вербовщики, которые объясняли, что при вступлении в российские войска, новоиспеченных солдат отправят на двухнедельную подготовку в Ростовскую область, на юг России, и никакого предыдущего боевого опыта не требуется.

«Это действительно может изменить мою жизнь: просидеть в тюрьме почти десять лет или, если повезет, вернуться домой через полгода? Конечно, лишь в случае, если мне повезет. Я хочу скорее вернуться домой к своим детям и если у меня есть такой шанс, почему бы не согласиться?»

Выбраны в ходе вербовки и помещены на карантин уже 50 заключенных, но заявки подали более 400 человек, сообщает CNN о ситуации в одной тюрьме. Правозащитники, работающие в пенитенциарной системе России, рассказали, что с начала июля к ним поступают сообщения от родственников, обеспокоенных судьбой заключенных.