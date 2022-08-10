Чтобы обеспечить российскую армию недостающим пушечным мясом, вербовка теперь проходит и среди заключенных российских тюрем, сообщает CNN.
CNN: Кремль предлагает «военную лотерею» российским заключенным
В ходе расследования выяснилось, что в десятках тюрем по всей России с предложением о вступлении в российские войска обратились к сотням заключенных – от убийц до наркоманов.
«Они вербуют убийц, но не насильников, педофилов, экстремистов или террористов. Амнистию предлагают после полугода службы и говорят о 100 000, а то и 200 000 рублей в месяц», – сказал источник CNN и добавил, что в первой половине июля в тюрьму приезжали вербовщики, которые объясняли, что при вступлении в российские войска, новоиспеченных солдат отправят на двухнедельную подготовку в Ростовскую область, на юг России, и никакого предыдущего боевого опыта не требуется.
«Это действительно может изменить мою жизнь: просидеть в тюрьме почти десять лет или, если повезет, вернуться домой через полгода? Конечно, лишь в случае, если мне повезет. Я хочу скорее вернуться домой к своим детям и если у меня есть такой шанс, почему бы не согласиться?»
Выбраны в ходе вербовки и помещены на карантин уже 50 заключенных, но заявки подали более 400 человек, сообщает CNN о ситуации в одной тюрьме. Правозащитники, работающие в пенитенциарной системе России, рассказали, что с начала июля к ним поступают сообщения от родственников, обеспокоенных судьбой заключенных.
«В течение последних трех недель наблюдалась большая волна присоединения к этому проекту, цель которого – завербовать тысячи российских заключенных и отправить их на войну», – сказал Владимир Осечкин, глава Gulagu.net, который занимается правами заключенных.
Осечкин сказал, что пять миллионов рублей (76 000 евро) будут выплачены семьям заключенным, если они погибнут в бою, но денежные пособия могут быть и не выплачены. «Нет никаких гарантий, нет реального договора, это незаконно», – добавил Осечкин.
«Я общаюсь со многими родственниками погибших, у них всех один и тот же сценарий: просят отправить паспортные данные, после чего не выходят на связь», — сказал глава Gulagu.net и добавил, что заключенные – наименее защищенная часть населения, потому что официально установить их местонахождение очень трудно.
Осечкин утверждает, что заключенных отправляют на передовую, а по словам активистов и самих заключенных, вербовка осуществляется связанной с Кремлем самой распространенной в России частной военной компанией «Вагнер».
Федеральная служба исполнения наказаний России не ответила на запрос CNN прокомментировать ситуацию.