Amnesty International покинул шведский соучредитель из-за доклада об Украине

Соучредитель шведского отделения Amnesty International (AI) Пер Вестберг объявил об уходе из этой правозащитной организации после того, как Amnesty опубликовала доклад, в котором обвинила украинских военных в нарушении законов войны. «С тяжелым сердцем из-за заявлений Amnesty о войне в Украине я завершаю свое долгое и плодотворное сотрудничество», – сказал он в интервью изданию Svenska Dagbladet в среду, 10 августа.

По словам Вестберга, вначале Amnesty International занималась вопросами освобождения заключенных, но «постепенно, иногда спорно, расширяла свой мандат и стала еще одной, безусловно, заметной организацией с определенным влиянием».

Пер Вестберг учредил шведское подразделение Amnesty International вместе с Гансом Йораном Франком в 1964 году. С 1976 по 1982 Вестберг был главным редактором газеты Dagens Nyheter. Он также является членом Нобелевского комитета по литературе.

Резонансный доклад

Доклад Amnesty International об Украине был опубликован 4 августа. В нем говорится, что ВСУ в нарушение гуманитарного права и законов войны создают базы в жилых районах, в том числе в школах и больницах, подвергая тем самым опасности гражданское население. В то же время в организации отметили, что такая практика «никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки».

Публикация Amnesty вызвала крайне негативную реакцию в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил организацию в «аморальной избирательности». Украинский Центр стратегических коммуникаций обвинил авторов доклада в использовании показаний людей, оказавшихся в тюрьмах или фильтрационных лагерях на оккупированных территориях.