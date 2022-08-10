Украинский компьютерный художник Никита Титов, родившийся в Эстонии и в ранние школьные годы учившийся в Ида-Вирумаа, решил обратиться к русскоязычным жителям Эстонии, мотивированный событиями вокруг памятника нарвскому танку, и сделал это характерным для него изобразительным языком.
Родившийся в Эстонии украинский художник: время выбирать
В настоящее время живя и работая в Ивано-Франковске, 48-летний Титов нарисовал плакат с изображением двух чаш для взвешивания. На одном из них размещен эстонский триколор и наша национальная птица ласточка, а на другом — российский флаг и танк над ним. Артист добавил текст: «Ты русский, а родился тут! Время выбирать!»
Никита Титов пояснил, что, к сожалению, большая часть русскоязычного населения, родившегося в Эстонии, держит в сердце не Эстонию, а Россию. «Влияние России через телевидение и другие медиаканалы на этих людей огромно. Хотя они родились в Эстонии, где находится их дом, они предпочитают Россию. При этом никто из них не хочет там жить», — отметил артист.
Титов добавил, что хоть он и родился в Эстонии, но большую часть жизни прожил в Украине, когда в 14 лет понял, что ему тоже нужно делать выбор.
«Я решил быть украинцем. Поэтому я и сделал этот плакат, чтобы призвать родственников, одноклассников, знакомых и всех остальных русскоязычных жителей Эстонии: Эстония - ваша страна, сделайте свой выбор! Станьте эстонцами, ведь если Россия вмешается в жизнь вашей страны, вы уже никогда не увидите ее такой, какой она была раньше. Вместо этого вы можете почувствовать боль, увидеть кровь, смерть и разрушение».