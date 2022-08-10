Родившийся в Эстонии украинский художник: время выбирать

В настоящее время живя и работая в Ивано-Франковске, 48-летний Титов нарисовал плакат с изображением двух чаш для взвешивания. На одном из них размещен эстонский триколор и наша национальная птица ласточка, а на другом — российский флаг и танк над ним. Артист добавил текст: «Ты русский, а родился тут! Время выбирать!»

Никита Титов пояснил, что, к сожалению, большая часть русскоязычного населения, родившегося в Эстонии, держит в сердце не Эстонию, а Россию. «Влияние России через телевидение и другие медиаканалы на этих людей огромно. Хотя они родились в Эстонии, где находится их дом, они предпочитают Россию. При этом никто из них не хочет там жить», — отметил артист.

Титов добавил, что хоть он и родился в Эстонии, но большую часть жизни прожил в Украине, когда в 14 лет понял, что ему тоже нужно делать выбор.