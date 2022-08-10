Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 10 августа: штрафы за высокую среднюю скорость, уличное иностранное посольство и открытие книжного клуба
Сегодня в выпуске:
Лихачей на дорогах Эстонии меньше не становится. Будет ли введена автоматическая система определения средней скорости на шоссе?
- Эстония: Кая Каллас заразилась коронавирусом; одна из самых частых причин пожаров - забытая на плите еда
- В столице открылось первое передвижное зарубежное посольство. Какое государство вывело дипломатов на улицу и с какой целью?
- Красочные информативные настенные картины - муралы - впервые появились в Мексике сто лет назад. Живо ли это искусство сейчас и какие темы отражают художники в современных фресках?
- За рубежом: в Сербии из-за засухи пересыхают реки; в Крыму произошли взрывы на военной авиабазе; первый в мире концерт человека и искусственного интеллекта
- В каком возрасте не поздно учиться читать и писать? Наш корреспондент искала ответ на этот вопрос в новом клубе любителей книг
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 10 августа.