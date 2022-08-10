«Новости в 7» за 10 августа: штрафы за высокую среднюю скорость, уличное иностранное посольство и открытие книжного клуба

Сегодня в выпуске:

Лихачей на дорогах Эстонии меньше не становится. Будет ли введена автоматическая система определения средней скорости на шоссе?

- Эстония: Кая Каллас заразилась коронавирусом; одна из самых частых причин пожаров - забытая на плите еда

- В столице открылось первое передвижное зарубежное посольство. Какое государство вывело дипломатов на улицу и с какой целью?

- Красочные информативные настенные картины - муралы - впервые появились в Мексике сто лет назад. Живо ли это искусство сейчас и какие темы отражают художники в современных фресках?

- За рубежом: в Сербии из-за засухи пересыхают реки; в Крыму произошли взрывы на военной авиабазе; первый в мире концерт человека и искусственного интеллекта

- В каком возрасте не поздно учиться читать и писать? Наш корреспондент искала ответ на этот вопрос в новом клубе любителей книг