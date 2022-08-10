Визит делегации Конгресса США подчеркивает крепкое партнерство США и Эстонии в сфере обороны

«Эстония — хороший друг и надежный союзник, который серьезно относится к защите своей страны и защите НАТО. Было приятно посетить Таллинн и услышать мнение Эстонии о нашем партнерстве по совместной работе над угрозами безопасности, исходящих от России и Китая», – сказал сенатор Коттон.

Во время встреч с высокопоставленными эстонскими официальными лицами сенатор Коттон подчеркнул твердую приверженность Соединенных Штатов партнерству с Эстонией и региональной безопасности, включая привлечение к ответственности правительства России и его пособников за неоправданную войну в Украине.

«В своих беседах с высшими должностными лицами министерств обороны и иностранных дел я подчеркнул, что обе партии США поддерживают укрепление способности НАТО сдерживать и, в случае необходимости, отражать российскую агрессию, а также серьезные угрозы, исходящие от Коммунистической партии Китая», – добавил сенатор.