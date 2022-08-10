Сенатор от штата Арканзас Том Коттон возглавил делегацию Конгресса США во время визита в Эстонию 9-10 августа, чтобы встретиться с эстонскими официальными лицами. В Таллинне делегация нанесла визит министру иностранных дел Урмасу Рейнсалу, канцлеру министерства обороны Кусти Сальму и заместителю командующего Силами обороны генерал-майору Вейко-Велло Пальму.
Визит делегации Конгресса США подчеркивает крепкое партнерство США и Эстонии в сфере обороны
«Эстония — хороший друг и надежный союзник, который серьезно относится к защите своей страны и защите НАТО. Было приятно посетить Таллинн и услышать мнение Эстонии о нашем партнерстве по совместной работе над угрозами безопасности, исходящих от России и Китая», – сказал сенатор Коттон.
Во время встреч с высокопоставленными эстонскими официальными лицами сенатор Коттон подчеркнул твердую приверженность Соединенных Штатов партнерству с Эстонией и региональной безопасности, включая привлечение к ответственности правительства России и его пособников за неоправданную войну в Украине.
«В своих беседах с высшими должностными лицами министерств обороны и иностранных дел я подчеркнул, что обе партии США поддерживают укрепление способности НАТО сдерживать и, в случае необходимости, отражать российскую агрессию, а также серьезные угрозы, исходящие от Коммунистической партии Китая», – добавил сенатор.
Том Коттон — сенатор-республиканец США от штата Арканзас. Сенатор Коттон — член комитета Сената США по вооруженным силам, где он является высокопоставленным членом подкомитета по воздушно-наземным силам. Он также работает в комитете Сената США по разведке и судебном комитете, где он является высокопоставленным членом подкомитета по уголовному правосудию и борьбе с терроризмом. Сенатор Коттон ранее работал в Палате представителей США, а также служил в армии США в Ираке и Афганистане