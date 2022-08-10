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Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: надо увеличить помощь Украине в сфере обороны

BNS
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: надо увеличить помощь Украине в сфере обороны
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Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Eero Vabamägi

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в среду на встрече в Таллинне с сенатором США Томом Коттоном подчеркнул важность увеличения оказываемой западными странами помощи Украине в сфере обороны.

По словам Рейнсалу, Украина сражается не только за свою свободу, но и за ценностные принципы всего демократического мира.

Рейнсалу приветствовал принятую единогласно резолюцию в сенате США, в которой Россия названа страной, поддерживающей терроризм. «Россия должна понести ответственность за войну и геноцид в Украине. Наша обязанность — учредить трибунал по расследованию международных преступлений, совершаемых агрессором», – сказал министр иностранных дел.

Рейнсалу добавил, что Эстония в сотрудничестве со странами, разделяющими ее мнение, продолжит работу над введением новых санкций в отношении России. «В том числе, следует прекратить выдачу туристических виз гражданам России в то время, когда украинцы продолжают расплачиваться своими жизнями за жестокую войну, развязанную Россией. Это наш моральный долг», – подчеркнул министр иностранных дел.

Глава МИД Эстонии поблагодарил США за важный вклад в обеспечение безопасности в Европе и в Эстонии. Он также поздравил сенат США в связи с принятым решением в ускоренном порядке ратифицировать протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу.

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