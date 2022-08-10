Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: надо увеличить помощь Украине в сфере обороны

По словам Рейнсалу, Украина сражается не только за свою свободу, но и за ценностные принципы всего демократического мира.

Рейнсалу приветствовал принятую единогласно резолюцию в сенате США, в которой Россия названа страной, поддерживающей терроризм. «Россия должна понести ответственность за войну и геноцид в Украине. Наша обязанность — учредить трибунал по расследованию международных преступлений, совершаемых агрессором», – сказал министр иностранных дел.

Рейнсалу добавил, что Эстония в сотрудничестве со странами, разделяющими ее мнение, продолжит работу над введением новых санкций в отношении России. «В том числе, следует прекратить выдачу туристических виз гражданам России в то время, когда украинцы продолжают расплачиваться своими жизнями за жестокую войну, развязанную Россией. Это наш моральный долг», – подчеркнул министр иностранных дел.