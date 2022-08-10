Восстановлен транзит нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба»

Восстановлена подача российской нефти в Европу через южную ветку нефтепровода «Дружба». «По нефтепроводу "Дружба" вновь поступает нефть в Словакию, снабжение Венгрии возобновится, по всей видимости, уже завтра», – сообщил представитель словацкой нефтяной компании Slovnaft в среду, 10 августа.

По словам представителя, Slovnaft и венгерский материнский концерн MOL предложили оплатить сборы на транзит российской нефти через территорию Украины, и это предложение было принято как украинской, так и российской сторонами. Концерн MOL сообщил об оплате транзита сбора за август.

Срыв оплаты из-за западных санкций

Российский оператор «Транснефть» накануне сообщила, что транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» был прекращен еще 4 августа, поскольку России не удалось оплатить соответствующий сбор из-за западных санкций, введенных на фоне российского вооруженного вторжения в Украину.

Нефтепровод «Дружба» проходит от Самары до территории Беларуси, где разделяется на две ветки. Северная идет через Польшу, Германию, Латвию и Литву. По южной - нефть через Украину поступает в Чехию, Словакию и Венгрию. 4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке «Дружбы».