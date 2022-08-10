Ханно Певкур: планы обороны Эстонии и Финляндии должны быть объединены

«Вступление Финляндии и Швеции в НАТО значительно поддерживает безопасность и стабильность всего евроатлантического региона. Присоединение Финляндии меняет потенциальное боевое пространство региона Балтийского моря», – сказал Певкур на встрече в среду в Хельсинки с финским коллегой Антти Кайкконеном.

«Мы должны рассматривать его как единое целое в планах обороны региона, то есть как логическое продолжение, планы обороны Эстонии и Финляндии должны быть объединены», – сказал Певкур, слова которого приводит Минобороны Эстонии.

Певкур ознакомил коллегу с сотрудничеством стран Балтии в усилении оборонного потенциала региона, важнейшим направлением здесь он назвал развитие мощностей реактивных систем залпового огня.