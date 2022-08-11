Хоккеиста СКА Воробьёва могут посадить на 12 лет за покупку военного билета

Другой подозреваемый по делу Анвар Сулейманов, который до сих пор защищает цвета уфимского клуба, не признал вину. Следующее заседание суда назначено на 16 августа.

В случае, если Воробьева признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры задержали вратаря ЦСКА Ивана Федотова. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии.