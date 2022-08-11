Известный ветеран бодибилдинга Бертил Фокс вышел на свободу, сообщает mentoday.ru. Атлет оказался в тюрьме за убийство еще в 90-х, но все-таки вернулся к родным.
Культурист-убийца вышел на свободу
Профессиональный бодибилдер IFBB Бертил Фокс выступал на серьезных соревнованиях и делал успехи, но в 1998 году попал в тюрьму. Бертила признали виновным в жестоком преступлении - в 1997 году он застрелил из пистолета свою возлюбленную Лейоку Браун и ее мать Вайолет Браун.
Первоначально Бертил Фокс был приговорен к смертной казни через повешение, но после обжалования приговора срок был заменен на пожизненное заключение. В четверг, 4 августа 2022 года, Фокс был помилован генерал-губернатором Сент-Китс и Невис и вышел на свободу. Он сразу же отправился к семье в Лондон, где эмоционально отпраздновал освобождение.
Бертил Фокс выступал на соревнованиях с 1960-х до конца 1990-х. Его последнее выступление состоялось на Iron Man Pro 1994 года, где он занял 13-е место. Фокс участвовал в таких конкурсах, как Мистер Европа, Мистер Мир и Мистер Вселенная, а фанаты отмечали его за преданность спорту и фанатичное стремление к совершенству тела.