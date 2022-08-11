Культурист-убийца вышел на свободу

Профессиональный бодибилдер IFBB Бертил Фокс выступал на серьезных соревнованиях и делал успехи, но в 1998 году попал в тюрьму. Бертила признали виновным в жестоком преступлении - в 1997 году он застрелил из пистолета свою возлюбленную Лейоку Браун и ее мать Вайолет Браун.

Первоначально Бертил Фокс был приговорен к смертной казни через повешение, но после обжалования приговора срок был заменен на пожизненное заключение. В четверг, 4 августа 2022 года, Фокс был помилован генерал-губернатором Сент-Китс и Невис и вышел на свободу. Он сразу же отправился к семье в Лондон, где эмоционально отпраздновал освобождение.