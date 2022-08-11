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Анетт Контавейт сыграла в Торонто лишь один матч

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Анетт Контавейт сыграла в Торонто лишь один матч
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Анетт Контавейт.
Анетт Контавейт. Фото: IMAGO/Mathias Schulz

Теннисная жизнь сейчас бурлит за океаном. Анетт Контавейт (WTA 2) начала турнир серии WTA 1000, выйдя на корт против Джил Тайхманн (WTA 21), но проиграла со счетом 4:6, 4:6.

Контавейт начала с подачи и даже вела игру, но сразу же пропустила следующую подачу. Со счетом 2:3 эстонке удалось отыграться, но Тайхман немедленно ответила и сет завершился со счетом 6:4.

Второй сет начался для Анетт весьма неплохо. Она сумела сохранить подачу, но, несмотря на то, что наша теннисистка играла уверенно, Тайхманн оказалась сильнее. Швейцарка победила в четырех геймах подряд и вышла вперед со счетом 4:2. И хотя Анетт сумела снова сохранить подачу, ее соперница ответила тем же и второй сет завершился со счетом 6:4.

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