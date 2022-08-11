Осторожно, поезд! За полгода на железнодорожных переездах произошло шесть столкновений

«Мы видим, что, по сравнению с прошлым годом, в первой половине этого года произошло больше столкновений поездов и автомобилей, а из-за одной крупной аварии больше пострадавших. Все же отрадно отметить, что за последние три с половиной года у нас не было происшествий со смертельным исходом. Основными причинами столкновений стали невнимательность водителей при подъезде к железнодорожному переезду и выбор неправильной скорости движения, что не позволило убедиться в безопасности пересечения железнодорожного пути. Расследование аварии на Ропка продолжается», – прокомментировала ситуацию руководитель отдела строительства и железной дороги Кати Тамтик.

Происшествием с наибольшим количеством пострадавших в этом году стало столкновение поезда с грузовым полуприцепом на железнодорожном переезде Ропка 11 марта, в результате которого пострадали восемь человек.

Все ДТП в первом полугодии 2022 г. произошли на переездах III категории, которые представляют собой переезды с меньшей интенсивностью движения автотранспорта и поездов и регулируются только дорожными знаками, а в определенных случаях дополнительно светофорами. На таких переездах водители должны быть особенно внимательны и перед переездом убедиться, что поезд не приближается.

Кроме того, железнодорожная компания Eesti Liinirongid AS, или Elron, собирает статистику происшествий, которые почти произошли во время поездок, когда участник дорожного движения проехал прямо перед поездом или остановился в опасной близости от поезда. В 2021 году таких случаев было почти 60, в этом году их за 7 месяцев уже зарегистрировано столько же. Опасные ситуации возникают в основном с пешеходами, но также и с водителями автомобилей, велосипедистами и лицами, передвигающимися на электросамокатах. Важным фактором риска является и сторонняя деятельность. Собранные данные дают Департаменту защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) более широкий обзор проблемного поведения вблизи железной дороги и участков эстонской железнодорожной сети, требующих повышенного внимания для обеспечения безопасности.