Сборная Эстонии по волейболу одержала первую победу в отборе на чемпионат Европы

Лучшим в составе победителей стал Рене Теппан, набравший 16 очков, и после этой победы в активе сборной Эстонии стало 4 очка. В субботу сборная Эстонии вновь сыграет с Фарерскими островами, но уже в Таллинне, а в заключительном матче квалификации эстонцы 17 августа в гостях сыграют с бельгийцами.