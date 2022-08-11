В среду вечером команда на выезде уверенно переиграла укомплектованную только любителями национальную команду Фарерских островов - 3:0 (25:11, 25:7, 25:15), сообщает rus.err.
Сборная Эстонии по волейболу одержала первую победу в отборе на чемпионат Европы
Сборная Эстонии по волейболу одержала первую победу в отборе на чемпионат Европы
Лучшим в составе победителей стал Рене Теппан, набравший 16 очков, и после этой победы в активе сборной Эстонии стало 4 очка. В субботу сборная Эстонии вновь сыграет с Фарерскими островами, но уже в Таллинне, а в заключительном матче квалификации эстонцы 17 августа в гостях сыграют с бельгийцами.
Всего в квалификации участвуют 25 сборных, разбитых на 7 подгрупп, в финальный турнир попадут победители подгрупп, а также пять лучших команд, занявших вторые места.
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