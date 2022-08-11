Диверсанты, ракеты, дроны или курение в неположенном месте? Версии причин взрывов на аэродроме в Саках

Дроны

Одной из самых правдоподобных версий взрывов выглядит предположение об атаке аэродрома дронами-камикадзе.

31 июля небольшой беспилотник нанес удар по штабу российского Черноморского флота в Севастополе. Это доказывает, что подобные атаки возможны на территории Крыма.

В пользу этой версии говорит также то, что дроны-камикадзе могут быть сравнительно невелики, что, с одной стороны, упрощает их доставку в Крым, а с другой - объясняет то, что ни один из них не попал в объектив наблюдателей.

Украина получила довольно много таких барражирующих боеприпасов, которые она успешно использует в наземных боях против пехоты и бронетехники.

Такие аппараты могут быть задействованы за многие километры от оператора. Они зависают над танком и падают на него сверху, уничтожая с помощью встроенной в них боеголовки.