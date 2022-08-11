В этом году самому большому району Таллинна исполняется 29 лет. Это событие отмечается Днями Ласнамяэ, которые пройдут с 20 по 28 августа. В рамках Дней Ласнамяэ 28 августа состоится большой гала-концерт, где перед горожанами выступят Эдуард Томан, Анне Вески и репер Рекет.
Дни Ласнамяэ завершатся грандиозным концертом
«В рамках Дней Ласнамяэ проводится несколько мероприятий, на которых жители и гости нашего района могут больше узнать о различных местах и учреждениях нашего района, а также принять участие в различных развлекательных мероприятиях. Гала-концерт будет вишенкой на праздничном торте, мы приглашаем всех жителей и гостей района вместе насладиться захватывающими выступлениями», - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Вечером 28 августа парк Тондилоо станет праздничной концертной площадкой, где можно будет услышать любимые песни и насладиться концертом под открытым небом. В 18:00 вечер откроет певец и актер Эдуард Томан, в репертуаре которого итальянские песни, арии из опер и оперетт и, конечно же, музыка из известных кинофильмов. Затем перед зрителями предстанет легендарная Анне Вески, песни которой наверняка знает каждый. Завершит вечер рэпер Рекет, который всё детство прожил в Ласнамяэ. В этот раз Рекет исполнит как новые, так и старые произведения, и обязательно прозвучит песня Võit, клип на которую отдает дань уважения его родному району Ласнамяэ.
День рождения самого большого района Таллинна, они же – Дни Ласнамяэ продлятся до 28 августа. С более полной программой можно ознакомиться здесь.