Скоро начало учебного года: пора обновить детскую

Фото: Ikea

Еще одно важное решение: кровать, которую можно отрегулировать по росту ребенка. Такие кровати легко удлиняются до двух метров.

Самое главное в комнате ученика, поступающего в первый класс, – это учебный уголок с письменным столом и стулом. Родитель может спланировать и обставить комнату таким образом, что мебель не придется менять до конца всего учебного периода. Как? Решение заключается во вневременном дизайне и функциональной мебели, которая через несколько лет не будет выглядеть детской. Дизайнер интерьера снова рекомендует решения, которые легко адаптировать к росту ребенка. Например, стулья для рабочего стола с регулируемой высотой.

Фото: Ikea

«Школьнику нужно много места для канцелярских принадлежностей, тетрадей и книг. Чтобы они не громоздились на столе и не вызывали путаницы, также стоит подумать о разных решениях для хранения. Дополнительные шкафы рядом со столом, легко прикрепляемые настенные полки, перфорированная доска и различные настольные органайзеры обеспечат ребенку достаточно места для учебы», – советует Кастро.

Дизайнер интерьеров утверждает, что мы часто хотим оформить детскую с точки зрения взрослого. Не следует забывать об декоре, аксессуарах и ярких оттенках в случае комнаты, предназначенной для самых маленьких. Они добавляют интерьеру живости и стимулируют творчество.

Фото: Ikea