По мере взросления ребенка его комнату нужно время от времени обновлять. Потребности дошкольника отличаются от потребностей подростка. Для последних личное пространство также является средством самовыражения. Дизайнер интерьеров IKEA дает советы, как одновременно обеспечить функциональность, безопасность и уют комнаты, не оставив зияющей дыры в кошельке.
Скоро начало учебного года: пора обновить детскую
Потребность в самостоятельности растет вместе с ребенком. Это выражается в простых вещах: возможность дотянуться до своих вещей и навести порядок, самому выбрать себе одежду и так далее. По словам Педро Кастро, руководителя отдела дизайна интерьеров IKEA, родители часто обставляют детскую взрослой мебелью, упуская из виду важный этап в развитии ребенка. Мебель, специально разработанная для детей, может быть отрегулирована в соответствии с их ростом. Это позволяет создать комфортное и безопасное для ребенка пространство, а также помогает сэкономить на расходах.
«Когда ребенок подрастает, перед родителями встает дилемма: какую мебель выбрать, чтобы она прослужила как можно дольше? Часто малыши переходят прямо из кроватки на место, предназначенное для взрослого. Мебель, которая растет вместе с ребенком, сделает переход более плавным: у ребенка будет безопасное и вдохновляющее пространство, а родителю не придется покупать новую мебель каждые несколько лет», – объясняет дизайнер.
Он рекомендует выбирать мебель, которую легко трансформировать в соответствии с меняющимися потребностями ребенка: раздвижные кровати и комбинированные решения для хранения. Их объем можно увеличивать с помощью различных аксессуаров.
«Отличным примером является модульный шкаф в детской. Его можно обновить в любой момент. Например, добавив новые детали или заменив вешалки ящиками. Позже интерьер комнаты можно обновить или изменить ее настроение, просто выбрав новый цвет для дверец шкафа или фасадов ящиков, что стоит всего несколько евро», – говорит Кастро.
Еще одно важное решение: кровать, которую можно отрегулировать по росту ребенка. Такие кровати легко удлиняются до двух метров.
Самое главное в комнате ученика, поступающего в первый класс, – это учебный уголок с письменным столом и стулом. Родитель может спланировать и обставить комнату таким образом, что мебель не придется менять до конца всего учебного периода. Как? Решение заключается во вневременном дизайне и функциональной мебели, которая через несколько лет не будет выглядеть детской. Дизайнер интерьера снова рекомендует решения, которые легко адаптировать к росту ребенка. Например, стулья для рабочего стола с регулируемой высотой.
«Школьнику нужно много места для канцелярских принадлежностей, тетрадей и книг. Чтобы они не громоздились на столе и не вызывали путаницы, также стоит подумать о разных решениях для хранения. Дополнительные шкафы рядом со столом, легко прикрепляемые настенные полки, перфорированная доска и различные настольные органайзеры обеспечат ребенку достаточно места для учебы», – советует Кастро.
Дизайнер интерьеров утверждает, что мы часто хотим оформить детскую с точки зрения взрослого. Не следует забывать об декоре, аксессуарах и ярких оттенках в случае комнаты, предназначенной для самых маленьких. Они добавляют интерьеру живости и стимулируют творчество.
Дизайнер рекомендует до начала ремонта избавиться от старых и неиспользуемых вещей или мебели. Следующим шагом будет покраска, а затем ее меблировка и оформление. Для того чтобы уменьшить расходы, необязательно покупать всю мебель сразу, можно делать это поэтапно. Кроме того, чистая и просторная комната с кроватью, ящиком для игрушек и письменным столом намного лучше для ребенка, чем тесная комната, заставленная мебелью.