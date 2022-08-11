Галерея: известная эстонская художница продает свою квартиру

«Я девять лет была главным художником Раквереского театра. Это выборная должность, и главный художник переизбирается каждые восемь лет. Из-за коронавируса выборы перенесли на год», – объясняет Варик, почему прощается с Раквере. «Это жилище появилось благодаря работе. Теперь, когда я решила двигаться дальше и обустраивать другое жилье, я выставила на продажу ракверескую квартиру. Я переезжаю в Тарту, где буду жить и работать».

«Я буду скучать по Раквере. По старым паркам, по живописным речным запрудам... Мне очень нравится эта квартира, созданная своими руками», — добавила она.

Двухкомнатная квартира площадью 41,8 м2 расположена на первом этаже дома 1948 года постройки. Квартирная собственность состоит не только из квартиры. К ней относится участок земли, а также два дровяных сарая, три кладовки в коридоре и подвальный бокс.