Все, что мы знаем сейчас о реформе рынка электроэнергии и чего мы не знаем

Напряженность вокруг реформы рынка электроэнергии достигла предела: люди ждут, когда государство придет на помощь с новым законом о рынке электроэнергии и предотвратит дальнейший рост цен. В то же время представители энергетических компаний говорят о том, что установленная государством цена, вероятно, не будет дешевой.

С чем имеем дело? Согласно ERR, в Закон о рынке электроэнергии будут внесены изменения, что до апреля 2026 года у доминирующего энергетического предприятия (Eesti Energia с 60-процентной долей рынка) или продавца, входящего в одну группу с лицом, владеющим производственным объектом мощностью более 150 МВт (Enefit Power), будет обязанность продавать желающим электроэнергию по установленной государством цене в качестве универсальной услуги. Все заключенные ранее пакеты также останутся действительными: кто хочет, может продолжить их использование.