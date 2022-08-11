Чт, 11.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать
Для подписчиков

Все, что мы знаем сейчас о реформе рынка электроэнергии и чего мы не знаем

Лийна Лакс
, Экономический журналист
Все, что мы знаем сейчас о реформе рынка электроэнергии и чего мы не знаем
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Константин Седнев

На следующей неделе Министерство экономики должно официально предоставить новую реформу закона о рынке электроэнергии. Жителей Эстонии интересует только один вопрос: насколько высока будет установленная государством цена на электроэнергию?

Напряженность вокруг реформы рынка электроэнергии достигла предела: люди ждут, когда государство придет на помощь с новым законом о рынке электроэнергии и предотвратит дальнейший рост цен. В то же время представители энергетических компаний говорят о том, что установленная государством цена, вероятно, не будет дешевой.

С чем имеем дело? Согласно ERR, в Закон о рынке электроэнергии будут внесены изменения, что до апреля 2026 года у доминирующего энергетического предприятия (Eesti Energia с 60-процентной долей рынка) или продавца, входящего в одну группу с лицом, владеющим производственным объектом мощностью более 150 МВт (Enefit Power), будет обязанность продавать желающим электроэнергию по установленной государством цене в качестве универсальной услуги. Все заключенные ранее пакеты также останутся действительными: кто хочет, может продолжить их использование.

Ключевые слова
Наверх