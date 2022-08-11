На следующей неделе Министерство экономики должно официально предоставить новую реформу закона о рынке электроэнергии. Жителей Эстонии интересует только один вопрос: насколько высока будет установленная государством цена на электроэнергию?
Для подписчиков
Все, что мы знаем сейчас о реформе рынка электроэнергии и чего мы не знаем
Все, что мы знаем сейчас о реформе рынка электроэнергии и чего мы не знаем
Напряженность вокруг реформы рынка электроэнергии достигла предела: люди ждут, когда государство придет на помощь с новым законом о рынке электроэнергии и предотвратит дальнейший рост цен. В то же время представители энергетических компаний говорят о том, что установленная государством цена, вероятно, не будет дешевой.
Ключевые слова