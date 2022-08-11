Женщина, напавшая в Выхма с ножом на детей, приговорена к десяти годам тюрьмы.

По решению суда началом срока отбывания наказания следует считать 1 марта прошлого года, когда Райли Сепп была арестована. Также она должна выплатить 30 000 евро в качестве компенсации пострадавшим и покрыть судебные издержки, передает Sakala .

Напомним, что 1 марта прошлого года в 17:50 центр тревоги получил сообщение, что в подъезде многоквартирного дома на улице Калеви в Выхма находятся двое братьев в возрасте восьми и десяти лет с ножевыми ранениями. Детей обнаружила жительница того же подъезда. Она вызвала скорую помощь. Оба ребенка получили тяжелые травы и были доставлены в больницу.