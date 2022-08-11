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Женщина, напавшая в Выхма с ножом на детей, приговорена к десяти годам тюрьмы

BNS
Женщина, напавшая в Выхма с ножом на детей, приговорена к десяти годам тюрьмы
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Женщина, напавшая в Выхма с ножом на детей, приговорена к десяти годам тюрьмы.
Женщина, напавшая в Выхма с ножом на детей, приговорена к десяти годам тюрьмы. Фото: Richard Särk

Вильяндиский уездный суд приговорил к десяти годам лишения свободы Райли Сепп, которая 1 марта прошлого года в Выхма напала с ножом на двоих детей.

По решению суда началом срока отбывания наказания следует считать 1 марта прошлого года, когда Райли Сепп была арестована. Также она должна выплатить 30 000 евро в качестве компенсации пострадавшим и покрыть судебные издержки, передает Sakala.

Напомним, что 1 марта прошлого года в 17:50 центр тревоги получил сообщение, что в подъезде многоквартирного дома на улице Калеви в Выхма находятся двое братьев в возрасте восьми и десяти лет с ножевыми ранениями. Детей обнаружила жительница того же подъезда. Она вызвала скорую помощь. Оба ребенка получили тяжелые травы и были доставлены в больницу.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала подсудимую вменяемой, по окончании следствия ей предъявили обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Райли Сепп.
Райли Сепп. Фото: Richard Särk
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