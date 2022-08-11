Выгорание молодых учителей является общей проблемой. По словам уже успевших уволиться из школы, часть вины лежит на родителях, по мнению которых, воспитывать их детей должна именно школа, а часть – на коллегах, поддержки которых они не чувствуют.
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Избалованные дети вынуждают молодых учителей увольняться
Избалованные дети вынуждают молодых учителей увольняться
«Мне нравилась математика, раньше я давала частные уроки своим знакомым. У меня была возможность работать в школе, и это казалось мне логичным решением», – объясняет Хелина, почему она выбрала профессию учителя.
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