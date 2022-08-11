Споры вокруг санкций: есть ли проблема с погранпунктом Лухамаа?

Текущие ремонтные работы велись в Лухамаа и раньше, поэтому состояние погранпункта сейчас удовлетворительное, сообщил заместитель канцлера внутренней безопасности МВД Вейко Коммусаар. В то же время нынешние работы несопоставимы с масштабным расширением, в целесообразности которого действующие на границе ведомства в настоящее время не уверены.