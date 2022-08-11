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Споры вокруг санкций: есть ли проблема с погранпунктом Лухамаа?

Мейнхард Пулк
, журналист
Споры вокруг санкций: есть ли проблема с погранпунктом Лухамаа?
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Пограничный пункт Лухамаа.
Пограничный пункт Лухамаа. Фото: Arvo Meeks/Lõuna-eesti Postimees

Министерство внутренних дел еще осенью 2021 года хотело начать развитие пограничного пункта Лухамаа. Теперь же все работы заморожены, так как Налогово-таможенный департамент (MTA), отвечающий за управление и ремонт пограничных пунктов, сомневается в их необходимости.

Текущие ремонтные работы велись в Лухамаа и раньше, поэтому состояние погранпункта сейчас удовлетворительное, сообщил заместитель канцлера внутренней безопасности МВД Вейко Коммусаар. В то же время нынешние работы несопоставимы с масштабным расширением, в целесообразности которого действующие на границе ведомства в настоящее время не уверены.

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