Артем Дмитриев ⟩ Давайте поможем Путину!

Он спонсировал пропагандистские каналы, которые врали, что русских ненавидят. В том числе потому, что он сам искренне верит в превосходство русской нации и любит читать псевдоэкспертов вроде Александра Дугина.

Но когда мы скатываемся в ксенофобию, мы действительно начинаем ненавидеть все с эпитетом «русское», мы тем самым помогаем Путину: потому что именно в этот момент, поддаваясь эмоциям, мы теряем себя. Мы не просто превращаем ложь в правду и делаем огромный подарок пропаганде, которой теперь даже врать не приходится. Но такой глупой и нелепой борьбой мы также и создаем сторонников того самого «русского мира».

При моем некогда глубочайшем уважении к господину Ильвесу: его истерика и отсутствие критического мышления в последние месяцы безумно утомили. Если вы откроете любой источник, рассказывающий о критическом мышлении, — неважно, книгу, видео или статью — главная мысль всегда будет заключаться в том, что нельзя поддаваться собственным эмоциям и субъективному восприятию, потому что они обманчивы и наш мозг не идеален. Мозгу свойственно додумывать и искать закономерности даже там, где их нет.