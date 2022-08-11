На днях премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала ЕС к приостановке выдачи туристических виз. В последние несколько недель идея запрета виз для россиян находится в инфополе Эстонии и других приграничных к России стран. Более того, Эстония, Латвия и Финляндия уже приостановили выдачу разных типов виз россиянам, пишет гражданский активист, социал-демократ Артем Дмитриев.
Артем Дмитриев ⟩ Давайте поможем Путину!
Двумя главными лоббистами этой идеи в Эстонии являются бывший президент Тоомас Хендрик Ильвес и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Последний даже выступил с этим предложением на европейском уровне, предложив включить в шестой пакет санкций полный запрет на выдачу любых шенгенских виз для россиян.
И к огромному сожалению, это очень популярное мнение даже среди местных русскоязычных жителей. Это не удивляет: радикальные меры в кризисные времена очень популярны и именно на них популисты всегда набирают вес.
Людям нравятся простые и справедливые, по их мнению, решения. Мы это очень хорошо можем видеть на примере графика рейтингов «Отечества» и «Ээсти 200».
Партия «Ээсти 200» с начала войны очень сдержанно и вполне адекватно говорит о российской агрессии в Украине, в то время как «Отечество», во главе с господином Рейнсалу, только и занимается озвучиванием популярных мнений. И всего за пару месяцев вторая по популярности партия либералов упала в рейтинге ниже консерваторов, над которыми еще вчера все смеялись.
И возвращаясь к заявлению Каи Каллас. Я не считаю туристические визы базовым правом человека. Во времена всеобщей напряженности и полномасштабной войны, в ходе которой гибнут тысячи мирных жителей Украины, пожалуй, действительно немного неуместно смотрятся россияне, отдыхающие и скупающие дорогую одежду в Милане.
Но если премьер-министр – судя по ее открытому диалогу со студентами, которые рискуют остаться без образования, и, насколько мне известно, закрытому диалогу с представителями бизнеса – еще как-то пытается найти здесь здравый смысл, то высказывания Рейнсалу и Ильвеса с каждым днем все больше похожи на истерику.
А их предложение перестать выдавать ВНЖ студентам и специалистам, которое они пытаются преподнести под соусом вопроса безопасности, так и вовсе является откровенной ложью, популизмом и введением в заблуждение.
Агент на то и агент, чтобы попасть туда, куда ему надо, и остаться незамеченным. Чепига и Мишкин, которые отравили в Британии Скрипаля, попали в страну по таджикскому и молдавскому паспортам. И это при том, что на тот момент въезд для россиян был открыт, а визы выдавались без особых проблем.
И даже в СССР, который был закрыт железным занавесом, своих агентов умудрялись засылать США и Британия... Так с каких пор запрет на выдачу ВНЖ студентам является надежной мерой защиты?
Я прекрасно понимаю настроение многих жителей Эстонии. Мы идем буквально первым номером в поддержке Украины. И это повод для гордости. Мы знаем цену свободы и не готовы торговаться с тираном и убийцей. Мы знаем, к чему приводят полумеры и мы знаем, что в случае чего — мы следующие.
Мы знаем, что Россия является террористическим государством. И мы знаем, что в ее сегодняшнем состоянии возможности вернуться на европейский рынок у нее нет. Россия обязана изменится.
Но когда мы впадаем в истерию и ксенофобию, мы помогаем Путину победить.
Путин постоянно отрицает европейские ценности, ценность человеческой жизни и не верит в гуманность. Он обычный закомплексованный маньяк. Он десятилетиями спонсировал ультраправые партии, которые рассказывали о вреде западных ценностей.
Он спонсировал пропагандистские каналы, которые врали, что русских ненавидят. В том числе потому, что он сам искренне верит в превосходство русской нации и любит читать псевдоэкспертов вроде Александра Дугина.
Но когда мы скатываемся в ксенофобию, мы действительно начинаем ненавидеть все с эпитетом «русское», мы тем самым помогаем Путину: потому что именно в этот момент, поддаваясь эмоциям, мы теряем себя. Мы не просто превращаем ложь в правду и делаем огромный подарок пропаганде, которой теперь даже врать не приходится. Но такой глупой и нелепой борьбой мы также и создаем сторонников того самого «русского мира».
При моем некогда глубочайшем уважении к господину Ильвесу: его истерика и отсутствие критического мышления в последние месяцы безумно утомили. Если вы откроете любой источник, рассказывающий о критическом мышлении, — неважно, книгу, видео или статью — главная мысль всегда будет заключаться в том, что нельзя поддаваться собственным эмоциям и субъективному восприятию, потому что они обманчивы и наш мозг не идеален. Мозгу свойственно додумывать и искать закономерности даже там, где их нет.
А вдобавок к этому наш мозг, благодаря естественному отбору, был сформирован с единственной целью – выжить в дикой природе, и ксенофобия, то есть боязнь чужого, просто заложена в нас на биологическом уровне. Нам свойственно делить всех на группы и искать среди них своих. Но только отказавшись от этих рудиментов, мы можем считать себя современными и цивилизованными людьми.
В России нет выборов, а опросы необъективны, потому что за «неправильный ответ» людям может светить срок до 15 лет тюрьмы. Поддерживают ли русские войну? Мы не знаем! Может быть, да. Возможно, нет. Мы не можем точно сказать, у нас просто нет достоверной информации.
Но что можно сказать точно, так это то, что единичные видео, которые не исчезают из ленты твиттера и на которых хамоватые россияне делают что-то некрасивое в Европе, не доказывают ничего, кроме этих самых единичных случаев. Если бы истории вроде активно обсуждавшейся на этой неделе, когда россиянка в Германии стала оскорблять украинку, были массовыми и нормальными, мы бы их не видели, потому что никто не репостит и не снимает норму. Норма не вызывает эмоций.
Эти видеоролики с некрасивым поведением русских заграницей являются настолько вопиющим проявлением антинормы, что они становятся предметом массовой дискуссии. Ровно как и когда в Эстонии полгода назад начали появляться объявления «Беженцам квартиру не сдадим». Это стало поводом для новостей. Потому что это нонсенс, вызывающий ярость.
И это нормально, когда люди, уставшие от войны, бросаются в крайности, но ненормально, когда это делает человек, который был президентом десять лет, и вроде как должен обладать здравым смыслом и трезвым умом.
Причем симпатии к фанатам Путина я абсолютно не испытываю. Я пишу статьи на русском и снимаю видео, в которых пытаюсь объяснить местным русским, почему они живут в иллюзорном мире. Я теряю на этом непопулярном, но честном мнении множество потенциальных избирателей.
Я тоже искренне удивляюсь и считаю жалкими путинистов, живущих в ЕС. Я не понимаю, почему люди, которые так не любят ЕС, США и Запад и так любят Россию, не едут туда жить. Я искренне желаю всем любителям русского мира уехать подальше от цивилизации и перебраться, например, в Омск.
Но когда местные «либералы» предлагают депортировать, штрафовать и сажать людей за их мнение, – это в очередной раз помогает победить Путину. Когда вы забываете о ценностях свободы слова и мнения в угоду сиюминутному, приятному и простому решению – вы помогаете Путину победить. Борясь с инакомыслием путем кнута, вы доказываете, что путинская картина мира, в которой никакой демократии и свободы слова не существует, верна.
Господин Рейнсалу и Ильвес, окститесь!