В этом году в Эстонии выявлен 801 случай клещевого борелиоза

Клещевой борелиоз диагностирован в Таллинне 204, в Харьюмаа 108, в Пярнумаа 96, на Сааремаа 95, в Тартумаа 76, в Пыльвамаа 34, в Ляэне-Вирумаа 31, в Вильяндимаа 26, на Хийумаа 25, в Йыгевамаа 22, в Ляэнемаа и а Рапла по 19 раз, в Вырумаа 18, в Ида-Вирумаа 12, в Ярвамаа 10, а также четыре раза в Валгамаа и два раза в Нарве.

Клещевой энцефалит диагностирован в Таллинне в 11, а в Тарту в шести случаях, по пять случаев заболевания выявлено в Харьюмаа и Пярнумаа, на Сааремаа четыре, по три случая в Пыльвамаа и Вильяндимаа и по одному в Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа, в Нарве, Валга и Выру.

Клещи вызывают у человека два серьезных заболевания: болезнь Лайма и клещевой энцефалит. Создана вакцина для профилактики клещевого энцефалита, но вакцины от болезни Лайма нет.

Человек обычно может заполучить клеща из сырых и тенистых мест, в смешанных и лиственных лесах, на лесных опушках или просто с травы, клещевым энцефалитом можно заразиться и через сырое молоко.