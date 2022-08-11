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Новым руководителем A. Le Coq станет Яанус Виханд

BNS
Новым руководителем A. Le Coq станет Яанус Виханд
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Яанус Виханд.
Яанус Виханд. Фото: Erakogu.

Новым руководителем A. Le Coq станет Яанус Виханд , сообщила в четверг BNS пресс-служба предприятия.

Руководивший много лет предприятием A. Le Coq Тармо Нооп передаст 1 сентября эстафету управления Яанусу Виханду.

По словам Ноопа, Виханд — лучший из возможных новых руководителей A. Le Coq, в чьи руки можно доверить крупнейшую и самую успешную в Эстонии индустрию напитков. Помимо большого опыта высшего руководства, он также обладает обширными знаниями как в пищевой промышленности, так и в розничной торговле. «Он создал известную торговую марку Farmi и почти десятилетие руководил крупнейшей в Эстонии группой розничной торговли Coop, превратив ее в лидера инноваций и рынка с высокой репутацией, а также распространив деятельность компании на банковский сектор. В последние годы он руководил развитием глобальной технологической компании Eurora, что сделало ее одним из самых успешных эстонских стартапов всех времен», – сказал Нооп.

По словам председателя совета A. Le Coq Лассе Ахо, поиск нового руководителя длился очень долго и тщательно. «Безусловно, резюме Виханда безупречно для такой ответственной должности, но мы в первую очередь искали человека, который был бы хорошим руководителем в прямом смысле этого слова – двигал бы компанию вперед, а также развивал и мотивировал бы людей. Яанус обладает всеми этими качествами, что подтверждает и звание лучшего менеджера Эстонии, которое он получил в 2019 году», – сказал Ахо.

По словам Яануса Виханда, который вскоре приступит к работе в новой должности, Тармо Нооп сделал A. Le Coq знаковой компанией и оставляет в наследство очень хорошую, успешную и конкурентоспособную организацию. «Я очень ценю Тармо и то, что он сделал. Немногие компании способны стабильно оставаться в рейтингах конкурентоспособности на протяжении десятилетий и находиться на их вершине среди самых престижных предприятий. Я сохраню и буду ценить то, что он сделал, но обязательно найду возможности для дальнейшего развития A. Le Coq и реализации новых идей вместе с командой», – сказал Виханд. Он также выразил надежду, что владельцы и акционеры доверятся ему и дадут достаточно свободы для развития компании. «Впереди непростые времена, когда цены на сырье растут, упаковочных материалов и энергоносителей не хватает. Мы должны адаптироваться, найти решения и проявить творческий подход, потому что в сложных обстоятельствах самые находчивые смогут выиграть больше всего», – сказал Виханд.

Яанус Виханд окончил экономический факультет Тартуского университета и имеет более чем 20-летний опыт руководящей работы. В 2019 году ему было присвоено звание лучшего менеджера Эстонии.

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