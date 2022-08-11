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SEB прекратит выдавать новые учебные кредиты

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SEB прекратит выдавать новые учебные кредиты
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SEB прекратит выдавать новые учебные кредиты.
SEB прекратит выдавать новые учебные кредиты. Фото: Урмас Луйк

С 1 августа изменился порядок получения учебных кредитов. Самым большим изменением является переход от фиксированной процентной ставки к интрессу, который связан с шестимесячным Euribor. Интерес к получению учебных кредитов в Эстонии с каждым годом значительно снижается, поэтому с этой осени банк SEB не будет выдавать новые. 

«Потребность в учебных кредитах неуклонно снижалась, и за семь лет количество заемщиков в Эстонии сократилось с 4000 до 1300 учащихся. По последним данным, только три процента желающих соответствуют условиям выдачи кредита. Причин несколько: уменьшение числа студентов и повышение финансовой грамотности, то есть расходы на обучение скорее покрываются финансовой поддержкой, полученной от семьи, или покрываются самостоятельно. Например, в 2019 году 68 процентов студентов работали параллельно с учебой. На спрос учебных кредитов, безусловно, влияет широкий спектр возможностей бесплатного обучения на эстонском языке, а также система учебных пособий и стипендий», – прокомментировала руководитель сегмента частных клиентов SEB Трийн Раудсепп.

В связи с изменением порядка получения учебного кредита, максимальная сумма займа увеличится до трех тысяч евро, а процентная ставка будет привязана к шестимесячному Euribor, к которому добавляется ставка до трех процентов в год.

«Помимо снижения интереса мы видим, что в сегодняшних условиях роста цен и повышения процентных ставок, суммы учебного кредита может не хватить на год, поэтому учащимся необходимо найти альтернативные способы покрытия своих расходов, например, работать параллельно с учебой или заручится поддержкой семьи», – добавила Раудсепп.

Молодые люди, взявшие учебный кредит в SEB в предыдущие годы, могут ходатайствовать о выплате суммы за этот учебный год. Если заемщик, заключивший договор об учебном кредите, хочет получить новую часть суммы на основании ранее действующих, то банк SEB просит уведомить об этом с первого сентября. Соответствующее заявление можно подать в интернет-банке или конторе SEB.

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