SEB прекратит выдавать новые учебные кредиты.

«Потребность в учебных кредитах неуклонно снижалась, и за семь лет количество заемщиков в Эстонии сократилось с 4000 до 1300 учащихся. По последним данным, только три процента желающих соответствуют условиям выдачи кредита. Причин несколько: уменьшение числа студентов и повышение финансовой грамотности, то есть расходы на обучение скорее покрываются финансовой поддержкой, полученной от семьи, или покрываются самостоятельно. Например, в 2019 году 68 процентов студентов работали параллельно с учебой. На спрос учебных кредитов, безусловно, влияет широкий спектр возможностей бесплатного обучения на эстонском языке, а также система учебных пособий и стипендий», – прокомментировала руководитель сегмента частных клиентов SEB Трийн Раудсепп.

В связи с изменением порядка получения учебного кредита, максимальная сумма займа увеличится до трех тысяч евро, а процентная ставка будет привязана к шестимесячному Euribor, к которому добавляется ставка до трех процентов в год.

«Помимо снижения интереса мы видим, что в сегодняшних условиях роста цен и повышения процентных ставок, суммы учебного кредита может не хватить на год, поэтому учащимся необходимо найти альтернативные способы покрытия своих расходов, например, работать параллельно с учебой или заручится поддержкой семьи», – добавила Раудсепп.