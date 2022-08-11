Мэр Нарвы Катри Райк опубликовала результаты опроса, согласно которому большинство нарвитян считают, что городские власти должны убрать танк с нынешнего места.
Катри Райк: почти две трети нарвитян считают, что городские власти должны убрать танк
«На самом деле, до вчерашнего дня никто не имел представления о том, что думает большинство жителей Нарвы о будущем танка-памятника. Сейчас середина августа 2022 года. На сегодняшнее утро более 3500 участников опроса. Почти две трети ответивших считают, что городские власти должны убрать танк с нынешнего места, временно убрать его с общественного пространства, а затем найти место в музее, который будет находится в Нарве. Только около 12 процентов людей говорят, что танк должен остаться любой ценой на том же месте, где он находится сегодня», – написала на своей Facebook странице Райк, добавив, что опрос проводил самый влиятельный портал Нарвы seti.ee
Исходя из представленных данных опроса, 63 процента респондентов проголосовали за то, чтобы убрать танк с общественного пространства. Чуть больше десяти процентов ответивших поддерживают идею перевоза его в музей Синимяэ. Около десяти процентов респондентов считают, что необходимо оставить танк на месте (с последующим силовым перевозом на Хийумаа). 12 процентов участников опроса проголосовали за свой вариант и могли описать его в комментариях.