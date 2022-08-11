Глава МОК: по-прежнему не рекомендуем приглашать россиян на соревнования

МОК на фоне событий на Украине рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований. Большинство федераций приняли данную рекомендацию. Бах неоднократно заявлял, что отстранение является не санкцией, а мерой для обеспечения безопасности атлетов из России и Белоруссии.

"Сейчас не время менять наши рекомендации или отношение. Мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования. У них по-прежнему нет ни гимнов, ни флагов, ни национальных цветов", - сказал Бах, которого цитирует TVP Sport со ссылкой на Bild.