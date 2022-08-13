Сто лет назад в Таллинне появились не только автобусы, но и такси. Местами довольно сложно провести четкую грань между этими двумя видами общественного транспорта. В межвоенные годы единичные жители Эстонии могли позволить себе приобрести и использовать в повседневной жизни машину. Большинство автомобилей находились на балансе различных учреждений и предприятий. Исключением был малый бизнес на рынке извоза, развивавшийся с 1920-х по конец 1930-х годов. На нем позитивно сказался экономический бум второй половины 1920-х.
История ⟩ Поехали кататься! Такси ворвалось в жизнь Эстонии на волне независимости
Многие стали покупать автомобиль в рассрочку и, чтобы выплатить кредит, предлагали услуги таксистов. Даже центральные улицы городов были в это время слишком узкими. Автомобили делили их не только с пешеходами и многочисленными велосипедистами, но и со своими основными соперниками – извозчиками. Кучера на повозках окончательно пропали с городских улиц лишь в 1930-х, когда окончательно проиграли конкуренцию быстроходным автомобилям.
Первоначально автомобильный извоз был сопряжен со множеством трудностей. Машины часто были подержанными и постоянно нуждались в ремонте, поэтому большинство таксистов одновременно были и механиками, и водителями, и бухгалтерами своего малого бизнеса. Не привыкшие к высоким скоростям пешеходы пугались быстрых авто, а неумелые водители совершали опрометчивые маневры. Число дорожно-транспортных происшествий долго оставалось очень высоким.
Всех посчитать!
С ростом числа такси и водителей начались попытки регулирования их деятельности. В конце 1922 года мэрия Таллинна обязала таксистов устанавливать на машину счетчик. Естественно, это привело к противостоянию с профсоюзом и даже забастовке таксистов, которые не хотели усложнять себе жизнь и ограничивать возможности заработка. Переход с прежних подсчетов сумм по таблицам цен планировалось завершить к 1924 году. Первые счетчики установили на четыре машины марки Ford в 1923 году, но дорогие и тяжелые (около 12 килограмм) аппараты быстро вышли из строя.
Пару лет спустя власти все-таки заставили всех таксистов перейти на фиксированный тариф и установить счетчики. Исключение сделали для такси-мотоциклов, которым громоздкий и тяжелый счетчик мешал при езде. Отдельные умельцы снимали со счетчиков пломбы и подкручивали так, что иной раз клиент платил в три-четыре раза больше установленного властями тарифа. Меж тем правила обязывали поддерживать машину в чистоте, а в 1920-е водитель даже должен был носить костюм.
Такси всегда можно было найти на специально отведенных для них стоянках. К 1930-м доля частных автомашин стала расти. Возникла необходимость в стоянках такси, отличающихся от обычных парковок. Первая неформальная стоянка появилась гораздо раньше и располагалась на площади Виру возле здания пожарной команды, где в наши дни работает ночной клуб. Основные стоянки также были у Балтийского вокзала, в Кадриорге, на Ратушной площади и площади Свободы. На маленьких площадках было по паре мест, а на крупнейшей – возле ипподрома – помещалось до 50 такси.
Специальные стоянки для такси муниципалитеты выделяли и в других городах, но машин там было меньше, и сеть этих парковок была менее формальной. Более того, такси могли вызвать, позвонив таксисту на дом. Телефоны общего пользования на стоянках такси стали устанавливать еще в первой половине 1920-х, причем расходы на их установку и обслуживание совместно несли таксисты, работающие именно на этой площадке, а кто не внес долю в общую кассу, не имел права пользоваться телефоном. В 1930-х телефоны стали доступнее. Были установлены правила, как реагировать на вызов – выезжала первая машина, стоявшая в ряду.
С годами менялся и профиль клиента: в первые годы своего существования такси были уделом обеспеченных людей и служили скорее неотъемлемой частью веселого досуга, когда требовалось отвезти отдыхающих в питейное заведение. Постепенно спектр клиентов такси стал расширяться, и люди стали все чаще ездить на машинах по делам. Конечно, регулярно позволить себе такой способ передвижения могли скорее бизнесмены, врачи, адвокаты или дипломаты. Люди попроще прибегали к услугам такси в экстренных (больница, поезд и т.п.) или парадных (свадьба) случаях.
Развитие рынка
В конце 1920-х столичные таксисты совершали около десяти поездок в день, а 15 клиентов считались по тем временам очень удачным «уловом». Особенно хорошо таксисты зарабатывали, когда в Таллинн заходили круизные суда, и богатые туристы хотели покататься по городу на машине. Встречались и злоупотребления с прямым обманом как клиентов, так и таксистов, а также всевозможные схемы, когда таксист привозил клиента в определенный трактир и получал от заведения деньги или бесплатный обед.
К 1940 году в Эстонии было зарегистрировано 3618 машин, из них 830 составляли такси. Большая часть работала в Таллинне; например, в Нарве было 24, а в Пярну – 34 такси. За два десятилетия до этого на всю страну было около 100 автомобилей. Стоит отметить, что рынок такси в Таллинне развивался гораздо быстрее, чем общественный транспорт, однако массовым и общедоступным видом передвижения такси так и не стали. Тогда как многие проблемы, с которыми таксисты и их клиенты сталкивались почти сто лет назад – высокие цены, мошенничество, неидеальное состояние машин, низкая безопасность – сохранили актуальность на протяжении всего прошлого века.
Материал основан на докторской диссертации Рихо Парамонова «Eesti ühiskonna moderniseerumine avaliku privaattranspordi (voorimees ja takso) näitel, 1900-1940» (Таллиннский университет, 2019, 430 стр.).