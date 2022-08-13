История ⟩ Поехали кататься! Такси ворвалось в жизнь Эстонии на волне независимости

Многие стали покупать автомобиль в рассрочку и, чтобы выплатить кредит, предлагали услуги таксистов. Даже центральные улицы городов были в это время слишком узкими. Автомобили делили их не только с пешеходами и многочисленными велосипедистами, но и со своими основными соперниками – извозчиками. Кучера на повозках окончательно пропали с городских улиц лишь в 1930-х, когда окончательно проиграли конкуренцию быстроходным автомобилям.

Первоначально автомобильный извоз был сопряжен со множеством трудностей. Машины часто были подержанными и постоянно нуждались в ремонте, поэтому большинство таксистов одновременно были и механиками, и водителями, и бухгалтерами своего малого бизнеса. Не привыкшие к высоким скоростям пешеходы пугались быстрых авто, а неумелые водители совершали опрометчивые маневры. Число дорожно-транспортных происшествий долго оставалось очень высоким.

За рулем работали и женщины: таксистка Анна Кангур, 1930-е годы. Фото: Валгаский музей

Всех посчитать!

С ростом числа такси и водителей начались попытки регулирования их деятельности. В конце 1922 года мэрия Таллинна обязала таксистов устанавливать на машину счетчик. Естественно, это привело к противостоянию с профсоюзом и даже забастовке таксистов, которые не хотели усложнять себе жизнь и ограничивать возможности заработка. Переход с прежних подсчетов сумм по таблицам цен планировалось завершить к 1924 году. Первые счетчики установили на четыре машины марки Ford в 1923 году, но дорогие и тяжелые (около 12 килограмм) аппараты быстро вышли из строя.