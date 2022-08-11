В минувшее воскресенье в городе Мурсия в юго-восточной части Испании полиция арестовала двух молодых эстонцев, которые нарушили порядок во время церковной службы, сообщает местное издание La Voz de Galicia
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В испанской церкви задержаны двое ворвавшихся в алтарь молодых эстонцев
В испанской церкви задержаны двое ворвавшихся в алтарь молодых эстонцев
Двое молодых эстонцев 24 и 27 лет ворвались в алтарь во время церковной службы в Сан-Бартоломе в Мурсии и сделали «непристойные и неуместные» жесты, сообщает издание. По словам присутствовавших на богослужении, мужчины доставляли им неудобства и проявляли неуважение к свободе вероисповедания других людей.
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