В испанской церкви задержаны двое ворвавшихся в алтарь молодых эстонцев

Двое молодых эстонцев 24 и 27 лет ворвались в алтарь во время церковной службы в Сан-Бартоломе в Мурсии и сделали «непристойные и неуместные» жесты, сообщает издание. По словам присутствовавших на богослужении, мужчины доставляли им неудобства и проявляли неуважение к свободе вероисповедания других людей.