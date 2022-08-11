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Фото ⟩ Авария с пострадавшим перекрыла движение в центре Пярну

Мерле Раллманн Лаури Хабакук
Авария с пострадавшим перекрыла движение в центре Пярну
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Сегодня в 11:55 в центр тревожной связи поступило сообщение о ДТП на перекрестке улице Винги и Лайя в Пярну.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла, новость очень свежая и пока известно, что столкнулись два легковых автомобиля: BMW и Toyota.

“Один человек получил травмы и доставлен в Пярнускую больницу», – сказала представитель полиции и добавила, что подробности ДТП выясняются.

Временно закрыто движение по улице Лайя на участке между улицами Ванапарги и Винги.

В результате столкновения двух автомобилей один пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.
В результате столкновения двух автомобилей один пассажир получил травмы и был доставлен в больницу. Фото: Скриншот Tark Tee 

Новость дополняется!

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