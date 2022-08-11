Сегодня в 11:55 в центр тревожной связи поступило сообщение о ДТП на перекрестке улице Винги и Лайя в Пярну.
Фото ⟩ Авария с пострадавшим перекрыла движение в центре Пярну
Авария с пострадавшим перекрыла движение в центре Пярну
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла, новость очень свежая и пока известно, что столкнулись два легковых автомобиля: BMW и Toyota.
“Один человек получил травмы и доставлен в Пярнускую больницу», – сказала представитель полиции и добавила, что подробности ДТП выясняются.
Временно закрыто движение по улице Лайя на участке между улицами Ванапарги и Винги.
Новость дополняется!