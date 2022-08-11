Правительство ограничит для граждан России как выдачу виз, так и въезд в страну

«Мы наблюдаем массовый рост числа российских граждан, пересекающих Эстонию или въезжающих в Эстонию. Возможность в массовом порядке посещать Эстонию или ездить через Эстонию в Европу не соответствует сути установленных нами санкций. Вводя санкции, Эстония хотела, чтобы у России не было возможности продолжать привычную жизнь на международном уровне даже для отдельных граждан», – сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на пресс-конференции в четверг.

Министр иностранных дел добавил, что в отношении граждан РФ будут отменены действовавшие ранее исключения на выдачу виз с целью работы, учебы и занятий предпринимательством.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс пояснил, что из-за введенных весной санкций в неожиданной ситуации оказались те российские студенты, которые не смогли завершить свое обучение в Эстонии в течение номинального срока. «Для многих из этих молодых людей возвращение домой в нынешних обстоятельствах может быть опасным, поскольку они высказывались в защиту Украины и критиковали российскую агрессию и режим. В России это наказуемо в уголовном порядке, поэтому было необходимо в виде исключения продлить их виды на жительство, чтобы они могли завершить обучение», – добавил министр внутренних дел.

В Эстонию по-прежнему могут въезжать граждане РФ с долгосрочным видом на жительство в Эстонии; те, у кого в Эстонии имеются близкие родственники; работающие в Эстонии дипломаты и члены их семей; работники, связанные с международными грузовыми и пассажирскими перевозками; лица, имеющие право на передвижение в соответствии с правом Европейского союза, а также люди, въезжающие в Эстонию по гуманитарным причинам.