Волость Хяэдемеэсте не согласна с перенносом мемориала из Ванапарка на кладбище Уулу

«Кладбище Уулу, конечно, является принадлежащим городу Пярну, но оно находится в волости Хяэдемеэсте, а волость Хяэдемеэсте не поддерживает перенос мемориала из Ванапарка в волость Хяэдемеэсте», – написала волостная старейшина Хяэдемеэсте Кюллики Кийвер мэру Пярну Ромеку Косенкраниусу, хотя, по ее словам, перезахоронение останков на кладбище вполне объяснимо.

«Мемориал Ванапарк не имеет никакого отношения к деревне Уулу и к волости Хяэдемеэсте, поэтому мы считаем, что новое место для мемориала, которое находилось на территории Пярну, должно оставаться в пределах административной территории города или же нужно найти другое решение», – добавила волостная старейшина Хяэдемеэсте Кюллики Кийвер.

Пярнуская городская управа распространила во вторник пресс-релиз, согласно которому завершена эксгумация останков людей, перезахороненных здесь же в советское время в Ванапарке, расположенном в центре города, и останки 83 погибших переносятся на кладбище Уулу вместе с памятником.