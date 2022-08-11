Сезон мужской сборной Эстонии по футболу завершит ноябрьский Балтийский турнир

Поскольку все три Балтийские республики выразили желание сыграть турнир перед началом финального турнира чемпионата мира, пришлось выбирать: или провести встречи с однодневным интервалом как неофициальные игры, не признанные FIFA, или же найти для турнира четвертого участника и сыграть акцептированные FIFA полуфиналы и местные матчи. Поэтому для Эстонии, Латвии и Литвы была найдена команда Исландии, сыгравшая в финалах чемпионатов Европы и мира и занимающая в мировой таблице первенства FIFA 63-ю строчку.

Вчера, 10 августа, встретившиеся в Хельинки на игре суперкубка UEFA президенты федераций разыграли полуфинальные пары Балтийского турнира. На полуфинале, который состоится 16 ноября в Риге, Латвия встретится с командой Эстонии, а Литва проведет домашний матч с Исландией. 19 ноября состоится финал, а также матч за бронзу. Независимо от результатов первой игры, вторая встреча эстонской сборной состоится в Таллинне.

Главный тренер нашей сборной Томас Хэберли сказал, что сборная поедет на турнир за хорошим настроением.

«Балтийский турнир важен для всей команды, и в этом году мы обязательно защитим титул. Это также последнее окно сборной в сезоне, и, конечно же, мы хотим отправиться в отпуск с победными эмоциями», — сказал Хэберли.