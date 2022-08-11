Сезон мужской сборной Эстонии по футболу завершит ноябрьский Балтийский турнир, в котором в этом году в качестве гостя участвует Исландия.
Сезон мужской сборной Эстонии по футболу завершит ноябрьский Балтийский турнир
Поскольку все три Балтийские республики выразили желание сыграть турнир перед началом финального турнира чемпионата мира, пришлось выбирать: или провести встречи с однодневным интервалом как неофициальные игры, не признанные FIFA, или же найти для турнира четвертого участника и сыграть акцептированные FIFA полуфиналы и местные матчи. Поэтому для Эстонии, Латвии и Литвы была найдена команда Исландии, сыгравшая в финалах чемпионатов Европы и мира и занимающая в мировой таблице первенства FIFA 63-ю строчку.
Вчера, 10 августа, встретившиеся в Хельинки на игре суперкубка UEFA президенты федераций разыграли полуфинальные пары Балтийского турнира. На полуфинале, который состоится 16 ноября в Риге, Латвия встретится с командой Эстонии, а Литва проведет домашний матч с Исландией. 19 ноября состоится финал, а также матч за бронзу. Независимо от результатов первой игры, вторая встреча эстонской сборной состоится в Таллинне.
Главный тренер нашей сборной Томас Хэберли сказал, что сборная поедет на турнир за хорошим настроением.
«Балтийский турнир важен для всей команды, и в этом году мы обязательно защитим титул. Это также последнее окно сборной в сезоне, и, конечно же, мы хотим отправиться в отпуск с победными эмоциями», — сказал Хэберли.
Как известно, в прошлом году мужская сборная Эстонии выиграла под руководством Хэберли Балтийский турнир, когда в решающем матче одолели сборную Латвии. Гол забил Маттиас Кяйди, счет был 2:1.