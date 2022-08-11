Татьяна Тарасова прокомментировала слова президента МОК о России: плохо дело

«Чего они хотят этим добиться? На какой промежуток времени они рассчитывают придерживаться этих рекомендаций? 10 лет, что ли? Сам Бах чего хочет? Плохо дело, если Томас Бах берёт на себя смелость говорить такое вслух. Очень грустно за наших спортсменов», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».