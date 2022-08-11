ФК «Левадия» сообщает, что по соглашению сторон прекратила сотрудничество в 34-летним сербским защитником Марко Путинчанином.
«Левадия» и Марко Путинчанин завершили сотрудничество
«Левадия» и Марко Путинчанин завершили сотрудничество
Сербский полузащитник присоединился к «Левадии» летом 2021 года. За действующего чемпиона Эстонии он провёл 42 матча, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.
Спортивный директор клуба Тармо Кинк прокомментировал новость: «Срок контракт с Марко уже начал истекать плюс на родине его ждёт пополнение в семье, а команда взяла курс на омоложение состава. Все эти факторы привели к тому, что мы пришли к соглашению завершить контракт немного раньше. Со своей стороны хочу сказать, что в лице Марко мы имели дело с очень профессиональным игроком, который показывал правильное отношение к работе как на поле, так и за его пределами».
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