«Левадия» и Марко Путинчанин завершили сотрудничество

Спортивный директор клуба Тармо Кинк прокомментировал новость: «Срок контракт с Марко уже начал истекать плюс на родине его ждёт пополнение в семье, а команда взяла курс на омоложение состава. Все эти факторы привели к тому, что мы пришли к соглашению завершить контракт немного раньше. Со своей стороны хочу сказать, что в лице Марко мы имели дело с очень профессиональным игроком, который показывал правильное отношение к работе как на поле, так и за его пределами».